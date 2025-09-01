Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Odbojka

Slovenke na zgodovinski tekmi čakajo evropske prvakinje

Bangkok, 01. 09. 2025 06.40 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.J.
Komentarji
0

Odbojkarsko reprezentanco Slovenije na svetovnem prvenstvu na Tajskem čaka zgodovinska tekma. Za mesto v četrtfinalu se bodo Slovenke v Bangkoku pomerile z evropskimi prvakinjami Turkinjami, ki zasedajo šesto mesto na svetovni lestvici in veljajo za favoritinje. Izločilni boji bodo najprej postregli s tekmo med Kanado in ZDA, o zadnjih četrtfinalistkah pa bo odločala tekma med Slovenkami in Turkinjami.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V slovenskem taboru so v nedeljo opravili zadnji daljši trening v tekmovalni dvorani, selektor Alessandro Orefice pa je po treningu o tekmicah dejal, da ima Turčija zelo visoko uspešnost v napadu, tako v igri za menjavo kot v odločilnih točkah. Zato bodo morale njegove varovanke tvegati, sploh s servisi.

Preberi še Slovenke na debitantskem SP odlične tudi posamično

"Tekma s Turčijo je za nas zagotovo velika nagrada za trud celotnega poletja. Gre za ekipo, ki meri na medaljo, na nas pa je, da pokažemo to, kar znamo," je pred dvobojem za uradno spletno stran OZS dejala slovenska podajalka Eva Pavlović Mori.

Slovenke, ki letos prvič igrajo na SP, so na Tajsko pripotovale kot 25. ekipa svetovne lestvice.

odbojka sp slovenija
Naslednji članek

Zle slutnje so se uresničile: Možič ostal brez SP

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189