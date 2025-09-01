Slovenke na zgodovinski tekmi čakajo evropske prvakinje

V slovenskem taboru so v nedeljo opravili zadnji daljši trening v tekmovalni dvorani, selektor Alessandro Orefice pa je po treningu o tekmicah dejal, da ima Turčija zelo visoko uspešnost v napadu, tako v igri za menjavo kot v odločilnih točkah. Zato bodo morale njegove varovanke tvegati, sploh s servisi.

"Tekma s Turčijo je za nas zagotovo velika nagrada za trud celotnega poletja. Gre za ekipo, ki meri na medaljo, na nas pa je, da pokažemo to, kar znamo," je pred dvobojem za uradno spletno stran OZS dejala slovenska podajalka Eva Pavlović Mori.

Slovenke, ki letos prvič igrajo na SP, so na Tajsko pripotovale kot 25. ekipa svetovne lestvice.