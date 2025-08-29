Slovenke na debitantskem SP odlične tudi posamično

Ženska odbojkarska reprezentanca Slovenije na svetovnem prvenstvu na Tajskem ne navdušuje le kot ekipa, temveč tudi z izjemnimi individualnimi dosežki. Kar šest igralk se je po rednem delu uvrstilo med najboljše posameznice v različnih statističnih kategorijah.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Naše odbojkarice so prvenstvo začele v zahtevni skupini D, kjer so se pomerile s favoriziranimi olimpijskimi podprvakinjami Američankami, Čehinjami, ki so pred tem dobro igrale v elitni Ligi narodov ter Argentinkami za katerimi je bil neverjetni niz 13 zaporednih zmag. S svojo uigranostjo in borbenostjo so uspešno konkurirale vsem trem reprezentancam ter pokazale, da se lahko kosajo z najboljšimi in se tako tudi v individualni razvrstitvi po rednem delu uvrstile na visoka mesta.

Eva Mori Pavlović FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Med posameznicami se je med podajalkami izkazala Eva Pavlović Mori, ki na lestvici najboljših zaseda visoko 2. mesto, pred njo je le Nizozemka Sarah van Aalen. Nika Milošič je v dveh kategorijah zaseda 3. mesto - na lestvici blokerk kot tudi serverk. S petnajstimi bloki prvo mesto razpredelnice zaseda Ukrajinka Diana Meliushkyna, sledi Mehičanka Jocelyn Urias s 13, Milošičeva pa jih je dosegla 12. Z le dvema blokoma manj, peto mesto zaseda kapetanka slovenske izbrane vrste Saša Planinšec. Na lestvici najboljših serverk vodi Poljakinja Martyna Czyrnianska (10), sledita Francozinja Iman Ndiaye (9) in Milošičeva s 7 točkami.

Med sprejemalkami sta v ospredju dve Slovenki, ki sta se uvrstili na visoko 5. mesto. Lorena Lorber Fijok in Emi Jurič sta s svojo igro dokazali, da sodita med najboljše sprejemalke svetovnega prvenstva. Fatoumatta Sillah pa je s 65 doseženimi točkami 5. na lestvici igralk z največ doseženimi točkami, v kategoriji najboljših napadalk pa zaseda še višje 4. mesto z 59 točkami. Pred njo so le Švedinja Isabelle Haak, Mehičanka Sofia Maldonado Diaz in Argentinka Bianca Cugno.

Lorena Lorber Fijok FOTO: Profimedia icon-expand