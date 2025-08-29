Slovenke na debitantskem SP odlične tudi posamično

Naše odbojkarice so prvenstvo začele v zahtevni skupini D, kjer so se pomerile s favoriziranimi olimpijskimi podprvakinjami Američankami, Čehinjami, ki so pred tem dobro igrale v elitni Ligi narodov ter Argentinkami za katerimi je bil neverjetni niz 13 zaporednih zmag. S svojo uigranostjo in borbenostjo so uspešno konkurirale vsem trem reprezentancam ter pokazale, da se lahko kosajo z najboljšimi in se tako tudi v individualni razvrstitvi po rednem delu uvrstile na visoka mesta.
Med posameznicami se je med podajalkami izkazala Eva Pavlović Mori, ki na lestvici najboljših zaseda visoko 2. mesto, pred njo je le Nizozemka Sarah van Aalen. Nika Milošič je v dveh kategorijah zaseda 3. mesto - na lestvici blokerk kot tudi serverk. S petnajstimi bloki prvo mesto razpredelnice zaseda Ukrajinka Diana Meliushkyna, sledi Mehičanka Jocelyn Urias s 13, Milošičeva pa jih je dosegla 12. Z le dvema blokoma manj, peto mesto zaseda kapetanka slovenske izbrane vrste Saša Planinšec. Na lestvici najboljših serverk vodi Poljakinja Martyna Czyrnianska (10), sledita Francozinja Iman Ndiaye (9) in Milošičeva s 7 točkami.
Med sprejemalkami sta v ospredju dve Slovenki, ki sta se uvrstili na visoko 5. mesto. Lorena Lorber Fijok in Emi Jurič sta s svojo igro dokazali, da sodita med najboljše sprejemalke svetovnega prvenstva. Fatoumatta Sillah pa je s 65 doseženimi točkami 5. na lestvici igralk z največ doseženimi točkami, v kategoriji najboljših napadalk pa zaseda še višje 4. mesto z 59 točkami. Pred njo so le Švedinja Isabelle Haak, Mehičanka Sofia Maldonado Diaz in Argentinka Bianca Cugno.
Statistični podatki po skupinskem delu svetovnega prvenstva na Tajskem kažejo, da se slovenske odbojkarice tudi po individualni kakovosti uvrščajo na visoka mesta.
