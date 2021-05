Slovenke po dobljenem nizu proti Čehinjam v nadaljevanju popustile

Slovenski selektor Alessandro Chiappini je tretji obračun prvega kroga kvalifikacij za evropsko prvenstvo proti Češki začel s podajalko Evo Mori , korektorico Darjo Eržen , srednjima blokerkama Sašo Planinšec in Tino Grudina , sprejemalkama Moniko Potokar in Loreno Lorber Fijok ter prosto igralko Lejo Janežič . Naša dekleta so srečanje začela odločno ter na začetni udarec Erženove in prek Potokarjeve z zaključki protinapadov prišle do vodstva s 5:1.

Varovanke selektorja Alessandra Chiappinija so v prvem delu kvalifikacij v Latviji sprva izgubile proti Bosni in Hercegovini z 0:3, v nato pa so premagale Latvijke s 3:0. Tokrat pa so bile nemočne proti favoriziranim Čehinjam, ki so z eno nogo že uvrščene na EP, ki ga bodo med 18. avgustom in 4. septembrom gostile Srbija, Bolgarija, Hrvaška in Romunija.

Blok Planinščeve, as Morijeve in napad Erženove so pri zaostanku s 4:9 selektorja ČeškeIoannisa Athanasopoulosaprisilile v odmor. Katerina Valkova je nato Slovenkam povzročila veliko težav pri sprejemu, naše napadalke niso zaključevale napadov, tekmice so se približale na 10:12. Zalegel ni niti odmor na zahtevo naše klopi, Čehinje so povedle s 13:12, zatem pa sta ekipi izmenično dosegali točke, pri čemer se je ob mreži dobro znašla Grudina. Tekmice so ušle na 19:17, Planinščeva in Zdovc Sporerjeva, ki je pred tem vstopila v igro, z blokoma ter Morijeva z asom so našo vrsto spret pripeljale v ospredje, na 20:19. Za novo vodstvo Slovenk je z blokom za 22:21 poskrbela Naja Boisa, Planinščeva je napadla za 23:21, Erženova pa za zaključno žogo pri 24:21. Napaka Čehinj je naši vrsti prinesla zmago s 25:21. Chiappini je drugi niz začel z enako zasedbo kot prvega, naše odbojkarice pa so na začetni udarec Morijeve, po dobrih obrambah borbene Janežičeve ter z bloki in zaključki Planinščeve in Erženove, pobegnile na 6:2, a so nasprotnice vrnile z enako mero ter po dobrih servisih Veronike Trnkove z bloki zaustavile naše napadalke za serijo točk, ki se je zaključila pri 10:7. Čehinjam je nato popustila zbranost, privoščile so si napake v napadih, po točki Grudine z napadom pa je Slovenija povedla s 13:12. V izenačenem nadaljevanju sta se ekipi izmenjevali v vodstvu, češke odbojkarice so prek Andree Kossanyiove prve povedle za dve točki, z 19:17, a je Erženova zaključila pomembna napada za 19:19. Čehinje so ponovno ušle za dve in si pri 24:21 priigrale prvo zaključno žogo, izkoristile pa drugo za 25:22.