Slovenke po zmagi nad Belgijo optimistično potujejo na svetovno prvenstvo

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je odigrala še zadnjo prijateljsko tekmo pred odhodom na svoje prvo svetovno prvenstvo na Tajsko. S 3:1 (19, -25, 26, 19) je premagala Belgijo. Ekipi sta po njej odigrali še en niz, v katerem so bile s 25:20 boljše Belgijke.

V slovenski vrsti je bila z 19 točkami najučinkovitejša Eva Zatković, Fatoumatta Sillah jih je dodala 16, Mija Šiftar deset, Lorena Lorbek Fijok in Saša Planinšec devet, Mirta Velikonja Grbac sedem, Nika Milošič šest, Žana Godec štiri, Eva Pavlović Mori, Klara Milošič in Polona Frelih po dve, Žana Halužan Sagadin pa eno. "Z današnjo tekmo sem zadovoljen. Naredili smo videoanalizo včerajšnje tekme, da smo analizirali našo stran in kje še imamo prostor za izboljšavo. Danes v ospredju ni bil rezultat, uspelo pa nam je kontrolirati potek tekme nekoliko bolje kot včeraj. V težkih trenutkih je ekipa ostala skupaj in imela dobro energijo, kar je ključno," je bil zadovoljen selektor Alessandro Orefice.

Selektor Alessandro Orefice je zadovoljen s pripravljenostjo svojih varovank pred začetkom svetovnega prvenstva na Tajskem. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

"Mislim, da smo letos naredili ogromen napredek. Čeprav zlata liga ni šla po naših pričakovanjih, smo se pobrali in pokazali, da je vse skupaj proces, ki traja. To želimo dokazati tudi na svetovnem prvenstvu. Ogromno truda je že bilo vloženega in kar nekaj ga bomo morali še vložiti, da bomo prišli do želene igre in ravni. Ponosna sem na celoten sklop priprav, saj smo res delali dobro," je dejala Nika Milošič. Slovenska izbrana vrsta se jutri odpravlja na Tajsko, kjer bo v mestu Nakhon Ratchasima v skupini D skupaj z Združenimi državami Amerike, Argentino in Češko debitirala na svetovnem odru. Prvi obračun Slovenke čaka 22. avgusta, ko se bodo ob 14.30 pomerile z Američankami.

Slovenske odbojkarice bodo premierni nastop na svetovnem prvenstvu odprle proti olimpijskim podprvakinjam Američankam. FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

"Vzdušje v ekipi je fenomenalno in to smo pokazale tudi danes na igrišču. Na pripravah smo resnično garale in mislim, da smo pripravljene na to svetovno prvenstvo, ki ga že komaj čakamo. Američanke so zagotovo favorizirane v celotni skupini, vendar menim, da če pokažemo našo igro, lahko presenetimo in odščipnemo kakšen niz. Upam, da nas trema ne bo 'pojedla'. Bomo videli, kako bo," je optimistično razpoložena Pavlović Mori.