Slovenke po zmago tudi v Bakuju

Slovenske odbojkarice so na dobri poti, da si skozi kvalifikacije priigrajo svoj tretji nastop na evropskih prvenstvih. Varovanke italijanskega stratega Marca Bonitte so namreč prvi del predtekmovanja opravile z odliko, saj so se veselile dveh pomembnih zmag proti Avstriji, enkrat pa so bile boljše še od Gruzije. Pred Slovenkami je zdaj nov izziv, v Bakuju se bodo jutri ob 16. uri pomerile s še neporaženim Azerbajdžanom. V našem taboru se po besedah reprezentantke Klare Milošič nadejajo nove zmage. "Potovanje iz Tbilisija v Baku je bilo za marsikatero od nas zares naporno, a ker smo sem prišle nekaj dni pred tekmo, smo imele dovolj časa, da si spočijemo in si naberemo novih moči. Prav tako smo si lahko v miru pogledale nasprotnike, naredile kakšen trening več. Blizu hotela imamo tako dvorano kot fitnes in mislim, da smo v teh dneh zelo dobro trenirale. Menim, da smo tudi po sobotni tekmi zmožne domov oditi brez poraza," je za uradno spletno stran OZS dejala slovenska reprezentantka.

Najmlajša odbojkarica v naši izbrani vrsti Maša Pucelj dodaja: "Pot je bila zelo dolga in naporna in kar nekaj časa smo potrebovale, da smo se navadile na novo okolje, ki se kar precej razlikuje od domačega. Veliko stvari je tukaj precej drugačnih kot v Sloveniji. A zdaj trdo delamo že nekaj dni in smo pripravljene na tekmo. Azerbajdžan doslej še nima poraza, a gremo kljub temu na tekmo samozavestno in mislim, da nam bo uspelo zmagati."

Slovenke so se z Azerbajdžankami v letošnji sezoni že pomerile v sklopu priprav na kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Oba obračuna sta reprezentanci igrali v Kranjski Gori, prvi se je končal z neodločenim rezultatom 2:2, na drugem so bile s 3:1 boljše Azerbajdžanke.