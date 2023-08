Slovenke pred pomembnim obračunom z Madžarkami

Slovenke so do sedaj vse tri tekme izgubile.

Slovenske odbojkarice so se na prvih treh obračunih pomerile s tretjo ekipo letošnje Lige narodov Poljsko, z gostiteljico Belgijo in aktualno svetovno prvakinjo Srbijo. Varovanke Marca Bonitte so se izkazale predvsem na srečanju z belgijsko vrsto, v dveh nizih pa so dobro namučile tudi Poljakinje in Srbkinje. Tokrat je pred našimi dekleti pomemben obračun z Madžarkami, ki jih vodi nekdanji slovenski selektor Alessandro Chiappini. Madžarska vrsta se je v Gentu doslej predstavila dvakrat. Na uvodni tekmi je morala s 3:0 priznati Belgiji, zatem pa z enakim rezultatom še Ukrajini. Torkove tekmice Slovenk so na krilih Anett Nemeth in Grete Kiss najbolj navdušile s predstavo proti Poljski, ki pa je na koncu vseeno slavila s 3:1.

Italijanski strateg na slovenski klopi Bonitta je po treh obračunih svojim izbrankam v ponedeljek namenil prosto dopoldne, popoldne pa so naša dekleta opravila trening v pomožni dvorani, še eden jih čaka v torek dopoldan. V našem taboru so na tekmo z Madžarsko dobro pripravljeni, pomočnik selektorja Andrej Flajs pa pred obračunom razmišlja takole: "Že takoj po žrebu skupin smo videli, da bomo na prvih tekmah igrali proti dvema svetovnima velesilama, Poljski in Srbiji, domačinke Belgijke pa so bile zelo motivirane, saj je šlo tudi njim za napredovanje iz naše težke skupine. Današnji prost dan nam je zelo koristil, da so lahko naše igralke resetirale glavo in jutri proti Madžarski lahko pričakujemo samozavestno igro. Mislim, da lahko precej tistega, kar smo pokazali na prvih treh tekmah, jutri še nadgradimo. Predvsem si želim, da bomo s servisom bolj uspešni, kot smo bili doslej, saj nam bo tako precej lažje igrati blok in obrambo. Naš sistem blok-obramba je sicer dober, a ko enkrat igraš proti dvometrašicam, je to seveda precej težje, kot bo proti jutrišnji Madžarski."

Slovenska podajalka Sara Najdič, ki je del kariere prebila na Madžarskem, tekmice pozna precej dobro, a poudarja, da bo v prvi vrsti pomembna igra naše reprezentance: "Osredotočiti se moramo predvsem na sebe in na svojo igro, držati raven igre za menjavo in pa na tekmice pritiskati s servisom. Največja nevarnost nam preti s strani madžarske korektorice, ampak bom ponovila še enkrat – bolj se moramo osredotočiti nase kot pa na tekmice. Jutri se gre na zmago."

V zelo dobri formi na prvenstvu igra Lorena Lorber Fijok, ki že z nestrpnostjo pričakuje dvoboj z Madžarsko: "Mislim, da moramo vsako tekmo začeti s 110 odstotki, če jo želimo zmagati, in jutrišnja tekma ni nikakršna izjema. Boriti se bomo morale za to, si prigarati zmago. Igrati bomo morale na vso moč, delovati kot ekipa. Mislim, da le, če bomo dale vse od sebe in ne bomo popustile niti za točko, lahko zmagamo."

Slovenke in Madžarske se bodo v Top Sport Hall v Gentu pomerile v torek, ob 17. uri, zadnje srečanje skupinskega dela tekmovanja pa naše odbojkarice čaka v sredo, ko se bodo ob 20. uri na še eni pomembni tekmi udarile z Ukrajinkami.