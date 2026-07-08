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Odbojka

Slovenke premagale same sebe, Švedinje do tesne zmage

Örebro, 08. 07. 2026 16.53 pred 28 minutami 3 min branja 9

Avtor:
A.V.
Švedska - Slovenija

Slovenske odbojkarice so bile na pragu velike zmage na prvi finalni tekmi letošnje izvedbe Evropske lige, a na koncu po pravi drami in nizu nespametnih potez ostale praznih rok. Švedske odbojkarice so namreč znale izkoristiti vse, kar so jim varovanke selektorja Alessandra Oreficeja (po)nudile skozi celotno srečanje in slavile s 3:2 v nizih. Povratna tekma bo v soboto v Ljubljani z neposrednim prenosom na Kanalu A in VOYO.

Že pred prvo finalno tekmo na severu Evrope je bilo jasno, da slovenski izbrani vrsti največja nevarnost preti od izjemne švedske korektorice Isabelle Haak, ki si je v minuli sezoni pri italijanskem velikanu Coneglianu garderobo med drugimi delila z našo izvrstno sprejemalko Fattoumato Sillah

To je bil dvoboj dveh vrhunskih posameznic, ki ga je na koncu tudi z zvrhano mero športne sreče dobila Švedinja. Po dobrem vstopu v tekmo so vajeti igre hitro prevzele domače odbojkarice, ki so na krilih bučnega občinstva v dvorani v Örebroju po zadnjem izenačenju izida na 5:5 tekmicam hitro ušle na nedosegljivo prednost sedmih točk, ki jo do konca tega dela igre niso več izpustile iz rok. Slovenkam je največ preglavic povzročala že omenjena Isabelle Haak, ki je bila s svojo prepoznavno in raznovrstno igro preprosto nerešljiva uganka za naše odbojkarice. Švedska je prvi niz dobila s prepričljivih 25:18.

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Če so bile Slovenke v prvem nizu neprepoznavne in ob tem storile preveliko število tehničnih napak, je bila igra naših igralk v drugem nizu bistveno drugačna. Blok-obramba je začel delovati, v napadu pa se je odprlo večjemu številu igralk, pri čemer sta prednjačili Fattoumata Sillah in Maša Pucelj. Slednja je vezala nekaj izjemnih udarcev, ki jim švedske odbojkarice niso bile kos za prvo občutnejše vodstvo Slovenk z 12:9. Ko je Sillah dosegla as za +6 (18:12) Slovenije, je bilo jasno, da bodo varovanke Alessandra Oreficeja v tretji niz vstopile rezultatsko poravnane. Švedinje so le ublažile poraz v drugem nizu, bilo je 25:21 za naše odbojkarice.

Vse do izida 8:8 smo vsaj v uvodnem delu tretjega niza spremljali zelo izenačeno odbojko. Nato pa je znova udarila slovenska reprezentanca, ki je po nizu odličnih začetnih udarcev Lorene Lorber Fijok tekmicam ušla na +5 (15:10). Bilo je jasno, da bo Slovenija - če le ne bo storila večjega števila napak v nizu - dobila tudi tretji niz. In ga tudi je s še bolj prepričljivim izidom kot v predhodnem nizu, s 25:17.

Slovenske odbojkarice so bile tako blizu in obenem tako daleč od zmage na prvi finalni tekmi Evropske lige na Švedskem.
Slovenske odbojkarice so bile tako blizu in obenem tako daleč od zmage na prvi finalni tekmi Evropske lige na Švedskem.
FOTO: CEV

Še najbolj izenačen je bil boj v četrtem nizu, ki bi ga Slovenke lahko zaključile v svoj prid, a so bile v samem zaključku zelo nezbrane, kar je najboljša posameznica na tekmi Isabelle Haak - na koncu se je ustavila pri neverjetnih 35 točkah - pridoma izkoristila.

Ko je nocoj izjemno razpoložena organizatorica igre Eva Pavlović Mori z izvrstnim vložkom poskrbela za slovensko vodstvo s 24:23, je vse kazalo na zmago naših odbojkaric, a nato se je znova - kot že večkrat na tej tekmi - ukazala izvrstna Haak, ki je lastnoročno poskrbela za rezultatski zasuk in zmago Švedske v tem delu igre s 27:25.

Eva Pavlović Mori (na sliki) je izvrstno hranila s podajami svoje reprezentančne soigralke, kar pa na koncu ni bilo dovolj za zmago na severu Evrope.
Eva Pavlović Mori (na sliki) je izvrstno hranila s podajami svoje reprezentančne soigralke, kar pa na koncu ni bilo dovolj za zmago na severu Evrope.
FOTO: CEV

Sledil je odločilen zlati niz, v katerem so si Slovenke že priigrale lepo prednost treh točk (7:10). Vajeti igre so imele povsem v svojih rokah in si v naslednjih minutah iz nerazumljivih razlogov privoščile nekaj osnovnošolskih napak, kar sta znali kaznovati Isabelle in Anna Haak za vnovičen preobrat in zmago s 15:13 v petem nizu. To je zagotovo hladen tuš za Slovenke, ki bodo na povratnem dvoboju čez tri dni v Ljubljani lovile zmago in skupno slavje v Evropski ligi, kar bi jim ob ugodnem točkovnem razpletu/izkupičku na mednarodni lestvici lahko prineslo tako želeno igranje v elitni Ligi narodov prihodnje leto. 

Evropska liga, finale, prva tekma, izid:

Švedska - Slovenija 3:2 (25:18, 21:25, 17:25, 27:25, 15:13)

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odbojka evropska liga finale prva tekma švedska slovenija

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KOMENTARJI9

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Rolf123
08. 07. 2026 21.43
vazno da imamo crnuhinjo zraven
Odgovori
+0
1 1
Brus1234
08. 07. 2026 20.53
Niz nespametnih potez!!
Odgovori
+0
1 1
Matejv1983
08. 07. 2026 20.53
a mi lahko nekdo razloži v čem je fora da se pri odbojki za vsako piko objemajo? ok sej pri puncah je to sicer lepo za videt samo mi je vseeno preveč za vsako piko.
Odgovori
+1
2 1
aple2014
08. 07. 2026 20.16
Domov se spokajte za štedilnik in likalnik!
Odgovori
-3
4 7
aple2014
08. 07. 2026 20.03
Ko se bodo naučile rokovat z nasprotniki bom spet navijal za njih!!
Odgovori
+0
3 3
Sir Oliver
08. 07. 2026 19.59
V čem je fora,da ta vosu italijanski ne menja niti enkrat? To še nisem videl.
Odgovori
-1
1 2
Kratki
08. 07. 2026 17.32
💪💪💪💪🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮🇸🇮
Odgovori
+2
5 3
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