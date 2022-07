Slovenke prepričane, da bodo tretjič v zgodovini 'videle' EP

Slovenske odbojkarice so s pripravami na kvalifikacije za EuroVolley, ki ga bodo prihodnje leto skupaj gostile Belgija, Italija, Estonija in Nemčija, začele 11. julija. Selektor Marco Bonitta zaradi nastopov mlajših reprezentantk na evropskem prvenstvu do 17 let in na Olimpijskem festivalu evropske mladine na voljo še nima vseh odbojkaric s svojega seznama, je pa italijanski strateg s pristopom in uvodnima tednoma treningov precej zadovoljen: "Doslej so bile priprave dokaj težke, precej smo delali z utežmi, saj smo se želeli telesno dobro pripraviti na drugi del. Odigrali smo tudi prvi pripravljalni tekmi z Azerbajdžanom. Igrali smo dobro, a smo pričakovano še daleč od ravni, na kakršni smo bili pred enim mesecem. A za to obdobje priprav je tako prav. Manjkajo nam tudi še posamezne igralke, ostale pa so po dveh dneh počitka v soboto in nedeljo zdaj pripravljene na nadaljevanje."

V reprezentanco se je po poškodbi gležnja vrnila korektorica Darja Eržen, ki izbrani vrsti ni mogla pomagati v srebrni evropski ligi. "Zelo sem vesela, da sem spet z reprezentanco. Pravih treningov nisem imela že od konca aprila, saj mi je poškodba to onemogočala. Zdaj sem jo vendarle sanirala in se tudi telesno precej dobro pripravila na začetek priprav, tako da zdaj lahko že normalno treniram z ekipo. Mislim, da imamo v kvalifikacijah dobre možnosti, da si priigramo nastop na evropskem prvenstvu. Menim, da imamo dobro reprezentanco in da so zdaj, ko so poškodbe za nami in ko bomo v polni zasedbi, naše možnosti, da v kvalifikacijski skupini osvojimo drugo ali pa celo prvo mesto, zelo dobre."