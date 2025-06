Slovenke še z nekaj možnostmi za preboj na zaključni turnir

Na roke jim morata iti tudi dva druga izida, Madžarke tako na domačem terenu ne smejo premagati Portugalk, Slovakinje pa v poljskem Radomu ne Ukrajink. Zaenkrat so si nastop na zaključnem turnirju poleg gostiteljic Švedinj že zagotovile Romunke, zelo blizu so tudi Ukrajinke.

"Nismo odvisne samo od sebe. Toda ne razmišljamo o drugih tekmah, želimo opraviti svojo nalogo in zmagati to tekmo," zatrjujejo v slovenskem taboru. Slovenke imajo do zdaj osem točk, premagale so Madžarke, Azerbajdžanke in Grkinje, izgubile pa proti Portugalkam in Ukrajinkam.

Španke so bile vse do sobote prav tako v igri za napredovanje. A so si v Velenju že na prvi tekmi privoščile spodrsljaj, še tretjič so izgubile in nimajo več možnosti za četrto mesto. S 3:1 so bile boljše od njih Grkinje, te so Slovenke v petek ugnale s 3:2.