Slovenke srebrno ligo končale z gladko zmago

Slovenija je ligo končala s po štirimi zmagami in porazi, današnje tri točke je v Luxembourgu osvojila prepričljivo proti zadnjeuvrščeni ekipi, ki na osmih tekmah ni osvojila niti niza. Pri Sloveniji je bila z 18 točkami najučinkovitejša Lorena Lorber Fijok.

Tokrat se je prvi niz sicer začel dokaj izenačeno, Slovenke, pri katerih tokrat ni bilo kapetanke in najizkušenejše odbojkarice Saše Planinšec, so prvo resnejšo točkovno prednost dobile po treh zaporednih točkah, ko so ušle na 7:4. Odtlej so bile ves čas v ospredju, z zaporednima točkama so odločilen preboj naredile pri vodstvu z 18:12, nato pa tekmicam dopustile le še pet točk.

Drugi niz se je na slovensko stran nagnil še prej, izbranke Marca Bonitte so namreč hitro povedle z 8:2 in 10:3, a so se gostiteljice prebudile in zaostanek zmanjšale na vsega dve točki. Tako kot v prvem nizu pa je bilo spet bolj ali manj odločilnih 18:12, potem so namreč gostje prednost do konca niza še povečale in tekmicam dopustile še točko manj kot v uvodnem nizu.