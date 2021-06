Slovenke v Mariboru po prave občutke za zaključni turnir

Tekme proti Avstriji, Luksemburgu in Izraelu prejšnji konec tedna in dvoboji proti istim tekmicam v Mariboru namreč odločajo le o tem, katera reprezentanca bo tekmica Slovenije v polfinalu zaključnega turnirja. Za pomlajeno slovensko izbrano vrsto pa so tekme v skupinskem delu še odlična priložnost za stopnjevanje forme pred zaključnim turnirjem, na katerem si bodo skušale zagotoviti napredovanje v zlato evropsko ligo.

Pred tem bodo slovenske odbojkarice odigrale še tri dvoboje. Najprej jim bodo v petek ob 20. uri nasproti stale Izraelke. V Luksemburgu so Slovenke, sicer 18. reprezentanca Evrope, slavile s 3:0, tudi tokrat pa so izrazite favoritinje v dvoboju s precej nižje na lestvici Evropske odbojkarske zveze uvrščeno reprezentanco (29.).

V nadaljevanju turnirja v štajerski prestolnici bodo Rozmanove varovanke v soboto igrale še proti Luksemburgu (36.), v nedeljo pa proti Avstriji (27.). Tekmi bosta na sporedu ob 20. uri. Tudi avstrijsko in luksemburško izbrano vrsto so Slovenke na prvem turnirju premagale brez izgubljenega niza. Zaključni turnir bo prav tako kot drugi del skupine A v srebrni ligi potekal v Mariboru, in sicer med 11. in 12. junijem.