Slovenke v srebrni ligi ne poznajo poraza

To je četrta zmaga varovankGregorja Rozmanana štirih tekmah, potem ko so na prvem turnirju trikrat zmagale brez oddanega niza. V soboto Slovenke, ki so si že pred začetkom turnirja v Mariboru zagotovile nastop na zaključnem turnirju najboljše četverice, čaka obračun z Luksemburžankami, v nedeljo pa še z Avstrijkami.

Izid:

Slovenija- Izrael3:1 (-22, 11, 19, 20)