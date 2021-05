Slovenke v srebrni ligi z visokimi cilji

Slovenke se bodo v okviru srebrne evropske lige v skupinskem delu tekmovanja pomerile z Avstrijo, Luksemburgom in Izraelom, ker bomo zaključni turnir najboljše četverice spremljali v Mariboru, pa imajo naša dekleta uvrstitev v končne boje za napredovanje v zlato evropsko ligo že zagotovljeno. Po neuspehu v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, ko se slovenski izbrani vrsti ni uspelo uvrstiti na EuroVolley, se je Odbojkarska zveza Slovenije odločila za menjavo selektorja. Na naši klopi je italijanskega stratega Alessandra Chiappinija zamenjal Gregor Rozman , ki je po nekaj prostih dneh reprezentanco – tokrat v močno spremenjeni zasedbi – zbral v Mariboru. " Takoj ko sem nastopil kot selektor reprezentance, sem opravil razgovore z vsemi dekleti, ki so že bila na Chaippinijevem spisku, oz. z igralkami, ki lahko pomagajo reprezentanci. Nisem se mogel zanesti na igralke, ki so poškodovane, na Mojco Pene, Tino Grudina, Anamarijo Vovk in ostale. Od ostalih sem pričakoval pozitiven odziv, a je glede na spisek jasno in očitno, da z nami žal ni ključnih igralk. Za nastop v tokratni akciji se niso odločile Eva Mori, Sara Najdič in Saša Planinšec , ki so mi svoje razloge pojasnile. Njihova stališča sem sprejel z razumevanjem. Tina Grudina je že v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo igrala poškodovana, Monika Potokar je že pred začetkom letošnjih priprav povedala, da bo reprezentanci lahko pomagala samo v prvem delu, kot je že znano, pa je svojo odsotnost v celotni akciji naznanila Lana Ščuka . Gre za nosilke igre, ki so zaznamovale zadnja leta ženske reprezentance, zato smo morali poiskati tista dekleta, ki so pripravljena čas in energijo vložiti v nastopanje v srebrni ligi. Se je pa mojemu pozivu odzvalo trinajst igalk in vse te, ki so prišle oz. še bodo prišle v Maribor, so odločene, da nam uspe doseči lep rezultat v srebrni ligi ," je za uradno spletno stran OZS uvodoma povedal Rozman.

Slovenska zasedba je znova močno pomlajena in na prvih treningih tudi še ne popolna, saj Lina Winkler, Lorena Lorber Fijok in Naja Boisa s svojimi klubi ta vikend nastopajo na zaključnem turnirju državnega prvenstva za mladinke. Omenjena dekleta se bodo reprezentanci priključila jutri. "Do takrat bomo trenirali v okrnjeni zasedbi. A ne glede na vse je vzdušje na prvih treningih zelo pozitivno in samo upam in želim si, da bi tako ostalo do konca srebrne lige. Za kakšne velike pretrese glede tehnike in taktike pred prvim turnirjem v Luksemburgu ne bomo imeli časa, vseeno pa moramo priti na čim višjo raven uigranosti šesterice, ki bo v določenem trenutku na igrišču. V teh dneh se bomo tako posvetili predvsem povezavi podajalka– napadalka ter ob tem postopno gradili ostale stvari in se uigrali. Skušali bomo postaviti nek sistem igre, ki bo prilagojen predispozicijam in zmožnostim igralk. Pomembno je tudi, da se psihološko pripravimo na izzive, ki nas čakajo. Punce imajo željo in voljo za delo in to je v tem trenutku najpomembnejše," dodaja Rozman. Pred začetkom letošnje sezone sta bila cilja reprezentance jasna: uvrstitev na evropsko prvenstvo in preboj v zlato evropsko ligo. Čeprav bo v slednji Slovenija igrala s povsem spremenjeno zasedbo, ima novi selektor visoke cilje: "Ne glede na to, da je reprezentanca drugačna, so moji cilji postavljeni visoko, enako velja za dekleta. Želimo zmagati v srebrni ligi in se uvrstiti v zlato ligo. Vem, da je cilj visok, za marsikoga verjetno nerealen, a menim, da ga lahko izpolnimo. Naredili bomo se, kar je v naši moči, da nam to uspe. Ne bo lahko, a dekleta in štab se zavedamo vloge, ki nam je bila čez noč zaupana. Potrudili se bomo, da bomo sebe in žensko odbojko predstavili v čim lepši luči."

Prvo tekmo v Luksemburgu bodo Slovenke odigrale 27. maja proti Avstriji, zatem se bodo srečale z gostiteljicami, po dnevu premora pa bo 30. maja na sporedu še obračun z Izraelom.

Reprezentanca Slovenije:

Podajalki: Eva Pogačar (OK Kamnik), Lina Winkler (OK Nova KBM Branik)

Sprejemalke: Eva Zatković (OK Kamnik), Lorena Lorber Fijok (OK Nova KBM Branik), Naja Boisa (OK Kamnik), Žana Zdovc Sporer (DPD Legionovia Legionowo, POL)

Srednje blokerke: Mirta Velikonja Grbac (OK Nova KBM Branik), Brina Bračko (OK Nova KBM Branik), Sara Đukić (OK Gorica)

Korektorki: Darja Eržen (SC Potsdam, GER), Nika Markovič (SIP Šempeter)

Proste igralke: Leja Janežič (OK Kamnik), Anja Mazej (SIP Šempeter)

Selektor: Gregor Rozman.