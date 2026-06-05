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Odbojka

Slovenke v evropski ligi za uvod s Črnogorkami

Ljubljana, 05. 06. 2026 07.11 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A.V.
Lorena Lorber Fijok je bila med najboljšimi Slovenkami, dosegla je 16 točk.

Slovenska ženska odbojkarska izbrana vrsta bo nocoj v Baru v Črni gori začela z nastopi v evropski ligi. Slovenke ne skrivajo, da je eden od (glavnih) ciljev ob morebitni zmagi v omenjenem tekmovanju preboj med 16 najboljših reprezentanc na svetovni lestvici, s čimer bi si varovanke selektorja Alessandra Oreficeja zagotovile nastop v Ligi narodov prihodnje leto. Obe tekmi, tako nocojšnjo s Črno goro (20.00) kot sobotno z Gruzijo (17.00), si boste lahko ogledali v neposrednem prenosu na VOYO.

Oba obračuna slovenske ženske odbojkarske izbrane vrste v sklopu prvega turnirja evropske lige v Črni gori si boste lahko ogledali na VOYO. Prvega že nocoj, od 20.00 naprej, proti gostiteljici turnirja, drugi pa sledi v soboto proti Gruziji (17.00). 

Selektor Alessandro Orefice bo na prvem turnirju evropske lige v Črni gori lahko računal na 14 reprezentantk (seznam spodaj). Slovenska ženska izbrana vrsta je sicer že prispela v Bar, kjer jo nocoj čaka obračun z gostiteljico turnirja, dan pozneje pa sledi še dvoboj z reprezentanco Gruzije. 

"Na Črnogorke smo se pripravile enako kot na katerokoli drugo ekipo. Nasprotnice jemljemo resno in na igrišču bomo dale svoj maksimum. Vzdušje v ekipi je odlično, ne glede na to, da smo kar nekaj ur preživele na letališču. Opravile smo zelo kakovosten trening, na igrišču smo se borile, imele pravo vzdušje in mislim, da se bo to nadaljevalo tudi jutri," je po prihodu v Bar dejala prosta igralka slovenske ženske odbojkarske reprezentance Anja Mazej. 

Slovenske barve v evropski ligi bodo zastopale naslednje igralke:

- srednje blokerke: Saša Planinšec, Nika Milošič, Klara Milošič in Ajda Gornjec Hodnik;

- organizatorki igre: Eva Pavlović Mori in Žana Ivana Halužan Sagadin;

- korektorici: Eva Zatković in Polona Frelih;

- sprejemalke: Lorena Lorber Fijok, Mija Šiftar, Fatoumatta Sillah in Maša Pucelj;

- prosti igralki: Anja Mazej in Zoja Donko.

S prvim treningom v Črni gori je zadovoljen tudi selektor Alessandro Orefice, ki je dejal: "Po dolgem potovanju v Črno goro nismo bili v najboljši formi, vendar smo trening vseeno opravili na visoki ravni. Kot dekletom pogosto rečem na treningu, ni treba varčevati z energijo. Tokrat so pokazale odličen karakter na igrišču, se borile za vsako žogo in tega sem zelo vesel."

Slovenska izbrana vrsta se je s Črno goro, ki zaseda 26. mesto na evropski lestvici, nazadnje srečala leta 2014, ko je v kvalifikacijah za EuroVolley 2015 slavila brez izgubljenega niza. Nekoliko manj časa pa je minilo od obračuna z Gruzijo. Zasedbi sta se leta 2022 srečali prav tako v sklopu kvalifikacij za evropsko prvenstvo, tudi takrat so prepričljivo slavila naša dekleta. 

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