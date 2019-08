Slovenke zadovoljne z infrastrukturo, na veliko dvorano v Lodžu se še privajajo

V petek se s tekmo proti Poljakinjam ob 20.20 s prenosom na Kanalu A in VOYO začenja žensko evropsko prvenstvo v odbojki. Slovenke so se že dodobra spoznale z infrastrukturo na Poljskem, ki je ena od štirih gostiteljic evropskega prvenstva (tega gostijo še Turčija, Slovaška in Madžarska).

Slovenke so navdušene nad hotelom, v katerem bivajo, zadovoljne so tudi z dvorano, v kateri se bodo v skupini B po naslednjem vrstnem redu spopadle z Poljakinjami, Belgijkami, Portugalkami, Italijankami in Ukrajinkami. Zaenkrat potrebujejo le malce privajanja na dvorano, ki sprejme prek 13.000 gledalcev. "Hotel in dvorana sta super, nič drugega ne morem reči. Pozitivno sem presenečena. Dvorana je zelo velika, na kar se moramo tudi še privaditi, ampak s treningi se bomo adaptirali na dvorano. Občutki so dobri," nam je v Lodžu zaupala Sara Najdič, za katero je to drugo evropsko prvenstvo.

"Sem starejša kot na mojem prvem prvenstvu, imam nekaj več izkušenj. Nekaj nas je bilo že na prejšnjem prvenstvu, ekipa se je malo spremenila, ampak drugače pa je občutek enak - komaj čakamo na prve tekme," je še dodala Najdičeva. "Dolgo smo bile skupaj na pripravah, ekipa mora biti povezana, to smo. Delovati moramo čim bolj homogeno, če želimo kaj narediti," je dobro vzdušje v slovenski reprezentanci opisala Najdičeva. Ščuka komaj čaka na prvo tekmo v tako veliki dvorani

"To da je moje drugo evropsko prvenstvo, je že neka prednost, glede na to, da sem prvo evforijo že izkusila, sedaj pa lahko vse to prenesem na to evropsko prvenstvo. Veliko bolj mirno lahko odreagiram na igrišču. Imamo res pomlajeno reprezentanco, željno novih izkušenj, novih zmag. Videli bomo, kako je igrati na takšni ravni,"pa je primerjavo s prvim prvenstvom pred štirimi leti na Nizozemskem povlekla Lana Ščuka. Ta sodi med bolj izkušene članice slovenske reprezentance. "To je za mlajše zelo lepa izkušnja. To je super, ker lahko že pri tako mladih letih veliko odnesejo od tega, da sodelujejo na evropskem prvenstvu," je izpostavila Ščuka.

"Sem zelo zadovoljna z organizacijo v Lodžu, najbolj pa me zanima, kako je igrati v tako zelo veliki dvorani. To bo zame novo, takšnega vzdušja še nisem izkusila. Vse je dobro organizirano," je povedala Ščuka, ki jo skupaj z reprezentantkami v petek s prenosom na Kanalu A in VOYO ob 20.20 že na prvi tekmi čaka spopad z domačinkami. Te bodo za seboj imele bučno podporo fanatičnih navijačev. "Zagotovo te to vzdušje 'napali', ti da neko novo energijo, da si še bolj želiš, ker je res ogromna množica, ki navija za nasprotno ekipo in ti bi rad dokazal, da tudi ti znaš, da lahko konkuriraš tej ekipi. Že se veselim te prve tekme," je še razložila Ščuka.