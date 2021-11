Slovenki prvič na turnirju svetovne serije

Slovenski predstavnici Tjaša Kotnik in Tajda Lovšin sta bili na glavni del turnirja v Braziliji uvrščeni neposredno, saj sta v letošnji sezoni zbrali dovolj točk, da jima ob odsotnosti nekaterih ekip ni bilo potrebno igrati kvalifikacij. Naši dekleti sta turnir začeli s porazom s 17:21 in 11:21 z Nemkama Svenjo Mueller in Cinjo Tillman, zatem pa sta se zelo dobro upirali ameriški navezi Emily Day in Betsi Flint. Američanki sta bili po hudem boju na koncu uspešnejši z 19:21 in 18:21, kar je pomenilo, da se Kotnikova in Lovšinova nista uvrstili v zaključne boje, sta pa Slovenki z nastopom v Braziliji pridobili še nekaj pomembnih točk pred začetkom naslednje sezone.

V njej ne bomo več spremljali turnirjev FIVB Beach Volleyball World Tour, svetovna serija se s turnirjem v Itapemi namreč zaključuje. Pod okriljem Mednarodne odbojkarske zveze bo odslej potekala prenovljena serija Beach Pro Tour.