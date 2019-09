Slovenska navijaška armada v Parizu bo večja kot je bila v Istanbulu

Po beseda Ane Oblak, tiskovne predstavnice za stike z javnostmi pri Odbojkarski zvezi Slovenije, naj bi na tekmo velikega finala med Slovenijo in Srbijo prispelo osem do deset tisoč slovenskih navijačev. Mnogi so se že včeraj v polnih odpravili z ljubljanskega dolgega mostu. Glavnina navijačev sicer v Pariz prihaja danes oziroma bo prispela v zgodnjih nedeljskih urah, tudi s čarterskimi poleti – včeraj z dvema, danes z enim – precej Slovencev pa je bilo tudi že v petek in soboto na letih z bližnjih letališč v Benetkah in Zagrebu.