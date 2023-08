Tudi odbojkarji združili moči za pomoč potrebnim

Moška odbojkarska reprezentanca, ki se trenutno mudi na pripravah za evropsko prvenstvo in kvalifikacije za olimpijske igre, se je vsesplošni pomoči takoj priključila in na najbolj prizadeta območja dostavila zaloge hrane z daljšim rokom uporabe ter ročno orodje za odpravo posledic poplav. V zakulisju pripravljalnih tekem v Mariboru je gostila dve mladi odbojkarici, ki sta v poplavah ostali brez doma, skupaj z donatorji so poskrbeli za njuno novo športno opremo in jima podarili podpisana dresa reprezentance ter tako vsaj malo skušali zjasniti temačne dneve, ki so doleteli tudi njuni družini.