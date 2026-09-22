Slovenska odbojkarska rapsodija ne pojenja, na vrsti je Belgija

To je bila prava odbojkarska rapsodija v režiji slovenske reprezentance, ki je predvsem v uvodnih dveh nizih povsem nadigrala nebogljeno izbrano vrsto Srbije. Vse, kar si je zamislil selektor Fabio Soli, so njegovi varovanci udejanjili na igrišču dvorane Palavela v Torinu. Izjemen začetni udarec in še za odtenek boljša blok-obramba sta povsem razorožila zasedbo, ki jo vodi nekdanji slovenski selektor Gheorghe Cretu. Slovence že v sredo čaka četrtfinalna tekma z Belgijo, ki je v osmini finala s 3:1 ugnala polfinalistko zadnjega svetovnega prvenstva Češko.

"Tekmo smo začeli s pravim pristopom in se osredotočili na to, kaj lahko storimo sami, kar je izjemno pomembno. Pred tekmo smo vedeli, da naša pripravljenost ni popolna, a smo se zavedali, da z vsem, kar imamo na voljo, lahko opravimo dobro delo in to smo pokazali že od prve žoge. Z močnim pritiskom na srbske sprejemalce smo uspeli ustaviti njihovega korektorja, ki je do tega trenutka igral izjemno prvenstvo. Zaradi tega so težko našli druge rešitve, mi pa smo opravili odlično delo," je po tekmi s Srbi uvodoma dejal italijanski strokovnjak na slovenski klopi. "Prva dva niza sta bila nekoliko lažja, a moramo analizirati celoto. Srbi zagotovo niso igrali svoje najboljše odbojke, a mi smo nanje vršili pritisk. V zadnjem nizu nam je, zlasti v uvodnem delu, malce padla zbranost, a takšna je odbojka. Običajno je tako da, ko dobiš prva dva niza, čustva malce padejo in se je težko takoj vrniti na prvotno raven. Res sem ponosen in vesel za igralce, ker smo glede na raven igre pred enim tednom na začetku EP z našo odbojko naredili nekaj korakov naprej. Še posebej ob upoštevanju stanja Klemna Čebulja, ki ima za sabo šele 15 dni treningov v klubu po popolnoma prostem poletju in ob tem še nekaj težav s hrbtom, ki jih ima Rok Možič. Celotna ekipa je opravila izjemno delo," je dodal vidno zadovoljni Soli.

V moštvu, v katerem praktično ni bilo šibkega člena, sta vidno vlogo odigrala izkušena srednja blokerja Alen Pajenk in Jan Kozamernik. Slednji je celotno tekmo odigral s širokim nasmehom na obrazu. "Gledano od zunaj je malenkost samoumevno, da smo spet v četrtfinalu, a je bilo v ozadju veliko trdega dela, da smo zopet tukaj v izločilnih bojih, kjer si želimo biti. Te stvari nikakor niso lahke. Ko stopiš na igrišče, so možnosti za zmago enake za nas in nasprotnika, zato imamo glavo vedno na mestu in stojimo realnih tleh. Osredotočamo se nase in tokrat smo prikazali lepo predstavo," Kozamernik ni skrival zadovoljstva po gladki zmagi na prvi stopnički izločilnih bojev. "Zelo sem zadovoljen. Večinoma je bilo vse odvisno od nas. Imamo kakovost in o tem govorimo že celo poletje. Vse moramo graditi na sebi, osredotočili smo se na to, kaj moramo storiti sami in kaj lahko pričakujemo od njih. Pripravljeni smo bili na vse njihove udarne elemente, zato sem zelo vesel, da smo tekmo uspešno pripeljali do konca. To kaže na nekaj več zrelosti, ki nam je v skupinskem delu manjkala, ter na večjo zbranost. Vesel sem, da rastemo kot ekipa in da delamo korak za korakom naprej, kot smo že dejali pred prvenstvom," je še povedal dolgoletni član slovenske izbrane vrste.