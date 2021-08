Slovenska odbojkarska reprezentanca bo zaradi okužbe izpustila turnir v Ukrajini

Slovenska reprezentanca bi v sklopu priprav na EP v ukrajinskem Zaporožju odigrala tri tekme z močnimi nasprotniki – Bolgari, Srbi ter Ukrajinci, a je bila tik pred odhodom pri eni osebi iz slovenskega tabora ugotovljena okužba z novim koronavirusom.

"V luči odgovornega in preventivnega ravnanja je bila sprejeta odločitev, da reprezentanca ta turnir izpusti, vsi člani ekipe pa se za nekaj dni umaknejo v samoizolacijo. Odbojkarska zveza Slovenije namreč ne želi ogroziti nastopa reprezentance na evropskem prvenstvu ali javnega zdravja," so pri OZS zapisali v izjavi za javnost.

Evropsko prvenstvo, na katerem bo Slovenija branila srebro iz leta 2019, se bo v Ostravi na Češkem, kjer bodo v skupini B igrali varovanci slovenskega selektorja Alberta Giulianija, začelo 3. septembra. Tekmeci bodo Belorusi, Bolgari, Čehi, Črnogorci in Italijani. Skupinski del EP se bo v štirih državah prirediteljicah (Poljska, Češka, Finska, Estonija) začel 1. septembra. Sklepni del bo potekal na Poljskem (Gdansk, Katowice) in Češkem (Ostrava). Finale bo 19. septembra v Katowicah. Prenos turnirja bo na Kanalu A in VOYO.