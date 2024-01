Slovenske odbojkarice bo vodil Alessandro Orefice

"Pred pričetkom nabora smo si želeli selektorja, ki bo pokazal željo, ambicije in strast do dela, ki ga opravlja, in z vsem naštetim nas je najbolj prepričal Orefice. Vodenje naše reprezentance mu predstavlja velik izziv, saj v njej vidi ogromno potenciala. Cilji bodo postavljeni v realnih okvirih in prepričan sem, da bodo tudi doseženi. Zveza bo reprezentanci še naprej zagotavljala ustrezne pogoje za delo in napredek. Izzivov je dovolj in Alessandru in dekletom lahko samo zaželim obilo uspehov," je ob imenovanju novega selektorja ženske izbrane vrste dejal generalni sekretar Odbojkarske zveze Slovenije, Gregor Humerca .

Slovenske odbojkarice v letošnji reprezentančni sezoni čakata dva izziva. Med 17. majem in 16. junijem jih bomo spremljali v zlati evropski ligi, avgusta pa bodo na sporedu še kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Naša dekleta se bodo v boju za najvišja mesta in nastop na EuroVolleyju 2026 predstavila pod taktirko novega selektorja, 39-letnega italijanskega stratega Alessandra Oreficeja , ki je na slovenski klopi zamenjal Marca Bonitto .

Orefice se dela z našimi dekleti že zelo veseli, da se je odločil sesti na slovensko klop, pa je imel italijanski strokovnjak več razlogov: "Za vodenje slovenske reprezentance sem se odločil, ker gre za sodelovanje z resno in uspešno zvezo, ki ima jasno začrtane cilje in odbojkarsko miselnost, ki se zelo dobro sklada z mojo. Prav tako menim, da ima Slovenija zelo veliko dobrih igralk, začenši s tistimi bolj izkušenimi, ki igrajo v najmočnejših ligah na svetu, pa vse do nekaterih mladih igralk, ki imajo velik potencial, da bodo v prihodnje, vsaj po mojem mnenju, vrhunske igralke. Kot tretji razlog, ki se mi zdi zelo pomemben in mi je zelo všeč, pa sta mentaliteta in trdo delo, ki sta značilna za ta del Evrope, in zato si svoj naslednji korak želim narediti v tej zares lepi državi."

Orefice je trenersko pot začel leta 2003 v Bologni in po desetletju dela z mladimi leta 2012 postal pomočnik trenerja pri italijanskemu prvoligašu Forli Bologna, nato pa kot član strokovnih štabov izkušnje in tudi lovorike nabiral še pri francoskih prvoligaših Saint-Raphaelu in RC Cannesu ter italijanskemu velikanu Imoco Volley Coneglianu. Med leti 2020 in 2022 je vodil francoskega prvoligaša Pays D'Aix Venelles Volleyball, leta 2022 pa je sedel na klop enega uspešnejših francoskih klubov, Levallois Paris Saint-Cloud, s katerim je v sezoni 2022/23 v francoskem prvenstvu osvojil tretje mesto.

Med leti 2020 in 2022 je najprej deloval kot pomočnik selektorja ženske reprezentance Estonije, s katero je nato v vlogi selektorja leta 2023 zmagal v srebrni evropski ligi. Orefice bo slovensko reprezentanco prvič zbral neposredno po zaključku državnih prvenstev in z dekleti takoj začel priprave na zlato evropsko ligo.