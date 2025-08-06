Slovenske odbojkarice brez izgubljene tekme zaključile kvalifikacije za EP

Izbranke Alessandra Oreficeja so se sprehodile skozi kvalifikacije. V skupini C z Estonijo in Izraelom so jih končale brez izgubljenega niza, večjih težav niso imele niti na zadnji tekmi proti Izraelu. Začele so sicer neprepričljivo, zaostale s 4:8, a ko so ujele ritem, jih je bilo težko zaustaviti. Izraelke so se v prvem nizu še držale do izida 17:18, nato pa so Slovenke z delnim izidom 7:1 prišle do vodstva z 1:0 v nizih.

Tudi v preostalih dveh nizih so bile gostiteljice enakovredne le nekaj trenutkov na začetku, v nadaljevanju pa so Slovenke z rutinsko igro povsem nadzorovale položaj, višale prednost in prišle do pričakovane zmage. Za njo jim ni potrebno pokazati vsega, kar znajo, prav nobenem elementu niso posebej blestele.