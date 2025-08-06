Svetli način
Odbojka

Slovenske odbojkarice brez izgubljene tekme zaključile kvalifikacije za EP

Strumica, 06. 08. 2025 22.23 | Posodobljeno pred 10 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , A.V.
Komentarji
Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je kvalifikacije za evropsko prvenstvo leta 2026 končala s stoodstotnim izkupičkom. Po dveh zmagah proti Estoniji je danes drugič premagala tudi Izrael. V Strumici v Severni Makedoniji, kjer so jo zaradi znanih razmer v domovini gostile Izraelke, je zmagala s 3:0 (18, 17, 16).

Izbranke Alessandra Oreficeja so se sprehodile skozi kvalifikacije. V skupini C z Estonijo in Izraelom so jih končale brez izgubljenega niza, večjih težav niso imele niti na zadnji tekmi proti Izraelu. Začele so sicer neprepričljivo, zaostale s 4:8, a ko so ujele ritem, jih je bilo težko zaustaviti. Izraelke so se v prvem nizu še držale do izida 17:18, nato pa so Slovenke z delnim izidom 7:1 prišle do vodstva z 1:0 v nizih.

Tudi v preostalih dveh nizih so bile gostiteljice enakovredne le nekaj trenutkov na začetku, v nadaljevanju pa so Slovenke z rutinsko igro povsem nadzorovale položaj, višale prednost in prišle do pričakovane zmage. Za njo jim ni potrebno pokazati vsega, kar znajo, prav nobenem elementu niso posebej blestele.

Slovenske odbojkarice so na najboljši mogoči način zaključile kvalifikacije za evropsko prvenstvo.
Slovenske odbojkarice so na najboljši mogoči način zaključile kvalifikacije za evropsko prvenstvo. FOTO: OZS

Fatoumatta Sillah in Eva Zatković sta dosegli po 12 točk, prva je igrala le niz in pol, Lorena Lorber Fijok jih je dodala osem, Mirta Velikonja Grbac 7, Mija Šiftar pa šest. "Ponosen sem na našo pot. Rezultat je bil dober, ampak pomembno je, kaj počnemo vsak dan v dvorani in kako ta ekipa deluje skupaj. Za nami je dolgo poletje in nikoli ni enostavno biti skupaj ves čas, vendar ta ekipa vse skupaj dela zelo dobro. Dekleta imajo ambicije, ki jih kažejo na igrišču, vedno so pripravljene vstopiti v igro. Veselimo se že evropskega prvenstva, ki nas čaka naslednje leto," je po tekmi dejal selektor Orefice.

Kapetanka Saša Planinšec pa je dodala: "Že pred tekmo smo dejali, da je ta obračun pomemben zaradi točk na svetovni lestvici, tako da sem vesela, da smo tekmo zaključili s 3:0. Menim, da nismo prikazale najboljše ravni, ki jo premoremo, ampak važen je rezultat. Iz te tekme se moramo veliko naučiti in še naprej dvigovati formo za svetovno prvenstvo."

odbojka slovenska ženska reprezentanca kvalifikacije za ep severna makedonija zmaga
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kruha in Iger
10. 08. 2025 20.30
+1
čestitke za zmago in ja prav je, da se tudi športniki odzovejo na to kar počne izra elska vojska. Ko jih j**e, ker mislijo, da so nad narod. Kdor ni bil na kakšnem izraelskem letališču naj gre enkrat tja in bo videl kaj je to IDF. Eno napačno zineš na kontroli in imaš takoj intervju v posebni sobi.
ODGOVORI
1 0
petb
09. 08. 2025 18.56
+2
Bravo punce. Glede na to, da je služenje vojske v Izraelu obvezno, se je treba vprašati, koliko otrok iz Gaze imajo na vesti.
ODGOVORI
2 0
janez horvat
07. 08. 2025 20.49
-8
Bravo za zmago! Sramota, da se na koncu niso športno pozdravile. Verjamem, da to ni zraslo na zelniku igralk. Tistega, ki je to ukazal, je treba brcniti iz športa.
ODGOVORI
1 9
WedontneedmoneyWeneedTIME
07. 08. 2025 18.09
-9
Čestitke za zmago, vseeno pa malo skazi vse to, da se po ukazu perjadi s tekmicami niso rokovale. To pa ni športno.
ODGOVORI
1 10
