Slovenske odbojkarice brez izgubljene tekme zaključile kvalifikacije za EP

Izbranke Alessandra Oreficeja so se sprehodile skozi kvalifikacije. V skupini C z Estonijo in Izraelom so jih končale brez izgubljenega niza, večjih težav niso imele niti na zadnji tekmi proti Izraelu. Začele so sicer neprepričljivo, zaostale s 4:8, a ko so ujele ritem, jih je bilo težko zaustaviti. Izraelke so se v prvem nizu še držale do izida 17:18, nato pa so Slovenke z delnim izidom 7:1 prišle do vodstva z 1:0 v nizih.
Tudi v preostalih dveh nizih so bile gostiteljice enakovredne le nekaj trenutkov na začetku, v nadaljevanju pa so Slovenke z rutinsko igro povsem nadzorovale položaj, višale prednost in prišle do pričakovane zmage. Za njo jim ni potrebno pokazati vsega, kar znajo, prav nobenem elementu niso posebej blestele.
Fatoumatta Sillah in Eva Zatković sta dosegli po 12 točk, prva je igrala le niz in pol, Lorena Lorber Fijok jih je dodala osem, Mirta Velikonja Grbac 7, Mija Šiftar pa šest. "Ponosen sem na našo pot. Rezultat je bil dober, ampak pomembno je, kaj počnemo vsak dan v dvorani in kako ta ekipa deluje skupaj. Za nami je dolgo poletje in nikoli ni enostavno biti skupaj ves čas, vendar ta ekipa vse skupaj dela zelo dobro. Dekleta imajo ambicije, ki jih kažejo na igrišču, vedno so pripravljene vstopiti v igro. Veselimo se že evropskega prvenstva, ki nas čaka naslednje leto," je po tekmi dejal selektor Orefice.
Kapetanka Saša Planinšec pa je dodala: "Že pred tekmo smo dejali, da je ta obračun pomemben zaradi točk na svetovni lestvici, tako da sem vesela, da smo tekmo zaključili s 3:0. Menim, da nismo prikazale najboljše ravni, ki jo premoremo, ampak važen je rezultat. Iz te tekme se moramo veliko naučiti in še naprej dvigovati formo za svetovno prvenstvo."
