Slovenske odbojkarice brez težav odpravile Azerbajdžanke

Slovenske odbojkarice so zadnji del priprav na evropsko prvenstvo začele z odliko. S 3:1 v nizih so v Ljubljani premagale Azerbajdžan. V četrtek se bodo prav tako z Azerbajdžankami pomerile še v mariborski dvorani Tabor.

Pred odhodom na evropsko prvenstvo, ki bo potekalo v Belgiji, Italiji, Nemčiji in Estoniji, bodo Slovenke odigrale še obračuna s Hrvaško, in sicer 12. in 13. avgusta v Ljubljani.

Prva tekma na EP v Gentu pa Slovenke čaka proti Poljski 18. avgusta. V skupini A igrajo še domačinke Belgijke, Madžarke, Srbkinje in Ukrajinke.