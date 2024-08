Slovenske odbojkarice čaka proti Estonkam precej težje delo

OGLAS

Odbojkarice so kvalifikacije za EuroVolley 2026, ki odločajo tudi o uvrstitvi na svetovni lestvici in s tem o morebitnem prvem nastopu Slovenk na svetovnih prvenstvih, začele s prepričljivo zmago nad Izraelkami, od katerih so bile boljše s 3:0. Njihove naslednje tekmice bodo Estonke, ki so v 1. krogu kvalifikacijskih bojev nepričakovano izgubile z Izraelkami, a to še zdaleč ne pomeni, da bodo imele Slovenke lahko delo. Selektor Alessandro Orefice, ki je v lanski reprezentančni sezoni sedel prav na klopi Estonije, se zaveda individualne kakovosti tekmic, še posebej prodorne korektorice Kertu Laak, srednje blokerke Liis Kiviloo ter sprejemalke Kristiine Miilen.

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je z odlično predstavo odpihnila Izraelke, že v četrtek pa jih čaka druga kvalifikacijska preizkušnja proti estonski izbrani vrsti. FOTO: Aleš Oblak (OZS) icon-expand

Italijanski strateg zato poudarja, da bodo morale Slovenke dobro servirati in skozi celoten obračun ohranjati zbranost: "Danes se moramo dobro spočiti, saj igrati dveh tekem v treh dneh ni nikoli lahko. Proti Estoniji bo bistveno, da bomo od prve točke naprej igrali agresivno, zelo pomembno jih bo napasti s servisom in doseči, da bodo morale igrati visoke žoge. Od samega začetka tekme bomo morali biti potrpežljivi, saj imajo tekmice nekaj dobrih posameznic, ki jih zelo dobro poznam." Orefice svari: "Če imajo dober dan in so v dobri formi, jih je težko zaustaviti, predvsem v napadu, v katerem so zelo močne, a igrajo tudi pametno. Prav zato potrebujemo agresivnost, hkrati pa potrpežljivost v obrambi in protinapadih. Ostati moramo mirni in izkoristiti vse njihove slabše trenutke." Slovenke so se z Estonkami merile že na prvi tekmi letošnje Zlate evropske lige v Rakvereju in slavile s 3:0. Naša korektorica Eva Zatković meni, da si v našem taboru lahko obetajo nove zmage: "Estonke poznamo, z njimi smo igrale že tako letos kot tudi prejšnje leto. Zdi se mi, da bo treba predvsem pregledati vse video posnetke in video analize, tehnično pa sestaviti načrt ter se nato držati teh planov. Na ta način mislim, da zmaga ne bi smela biti vprašljiva."

Nekoliko bolj previdna v napovedih je prosta igralka Anja Mazej, ki je bila z igro Slovenk proti Izraelu dokaj zadovoljna, a si vseeno želi, da bi s soigralkami igro v nekaterih elementih še izboljšale: "Naša igra proti Izraelu je bila na široko gledano zadovoljiva. Mislim, da imamo še nekaj rezerve pri napadih na visoke žoge, predvsem pri preciznosti podaj pri teh napadih. Bistveno bo, da se bomo držale sistema in tega, kar se dogovorimo na video analizi. Nasprotnice že precej poznamo, tudi njihov sistem igre in mislim, da bomo do tekme dobro pripravljene." S tekmo proti Estoniji, ki se bo v športni dvorani Maksa Pečarja začela ob 19. uri, vstop pa bo znova prost, bodo Slovenke zaključile prvi del kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2026, ki ga bodo skupaj gostili Azerbajdžan, Češka, Švedska in Turčija. Drugi del kvalifikacij se bo odvijal med 2. in 10. avgustom prihodnje leto, ko se bodo Slovenke še enkrat pomerile z Izraelkami in Estonkami. Na evropsko prvenstvo so že uvrščene vse štiri omenjene države gostiteljice, ob njih pa še najboljše ekipe z evropskega prvenstva 2023, torej Srbija, Nizozemska, Italija, Poljska, Francija, Bolgarija, Ukrajina in Slovaška.