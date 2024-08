Slovenske odbojkarice čakata izjemno pomembna obračuna z Izraelom in Estonijo

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo že čez teden dni v Ljubljani igrala pomembni tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2026 proti Izraelu in Estoniji. Obračuna bosta odločala tudi o uvrstitvi slovenskih odbojkaric na svetovni lestvici in s tem tudi prvi uvrstitvi na svetovno prvenstvo, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenije.

Slovenske odbojkarice se v Ljubljani pripravljajo na začetek kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki ga bodo septembra 2026 skupaj gostili Azerbajdžan, Češka, Švedska in Turčija. Na evropsko prvenstvo so že uvrščene vse štiri države gostiteljice, ob njih pa še najboljše ekipe lanskega evropskega prvenstva – Srbija, Nizozemska, Italija, Poljska, Francija, Bolgarija, Ukrajina in Slovaška. Slovenke bodo kvalifikacije igrale v skupini C, skupaj z Izraelom, s katerim se bodo pomerile 27. avgusta, in Estonijo, s katero se bodo srečale 29. avgusta. Slovenske odbojkarice so v okviru priprav, na katerih so se zbrale 14. julija, odigrale tudi šest pripravljalnih tekem z Madžarsko, Belgijo in Romunijo, selektor Alessandro Orefice pa je s formo reprezentantk pred sklepnim delom priprav zelo zadovoljen.

Slovenske odbojkarice bi si z morebitnima zmagama proti Izraelkam in Estonkam v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo izboljšale koeficient na svetovni lestvici, s čimer bi povečale možnosti za nastop na premiernem svetovnem prvenstvu. FOTO: CEV icon-expand

"Ta teden delamo tako v fitnesu kot na tehničnih treningih, ki jim glede na svojo filozofijo posvečam veliko pozornosti. Na popoldanski treningih hitro prehajamo na igro 6 na 6, s čim manj analitike in čim več dela na igri za menjavo in v protinapadih znotraj našega sistema igre," je dejal selektor."Že v četrtek nas čakajo prve videoanalize Izraelk, na podlagi katerih bomo prilagodili naša blok in obrambo. Lahko rečem, da, gledano v celoti, delamo zelo dobro, tudi naša zdravstvena služba bo poskrbela, da bomo na tekmah kompletni," je dodal. Selektor seveda pričakuje, da se bo ekipi pridružila še Tara Filipič iz Nove Gorice, a na odgovor še čaka. "Proti Izraelu in Estoniji bo naša prednost zagotovo ta, da ekipa dela zelo dobro, da so dekleta zares motivirana in da imamo v ekipi dobro kemijo." Italijanski strokovnjak je prepričan, da reprezentanca lepo napreduje v vseh tehničnih elementih igre, kar se je tudi videlo na tekmah z Romunijo. "Imeli smo dobre rešitve v napadu, dobro smo igrali tako v bloku kot v obrambi in tudi v protinapadih. V dvorani delamo kakovostno, ekipa napreduje, zdaj pa se moramo le še dobro taktično pripraviti na nasprotnice," je podčrtal 39-letni trener iz Bologne.

Alessandro Orefice, selektor slovenske ženske odbojkarske izbrane vrste, je pred zahtevno nalogo v prihajajočih kvalifikacijskih obračunih z Estonijo in Izraelom. FOTO: OZS icon-expand