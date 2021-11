Slovenske odbojkarice ciljajo na uvrstitev v zlato ligo in na EP

Pomlajeno izbrano vrsto je v evropski ligi nato vodil Chiappinijev dotedanji pomočnik Gregor Rozman . Slovenke so dobro odigrale skupinski del tekmovanja, na zaključnem turnirju pa v polfinalu klonile proti Bosni in Hercegovini ter na koncu zasedle tretje mesto, kar ni bilo dovolj za preboj v zlato ligo.

Evropska odbojkarska zveza (CEV) je že sporočila, da se bo srebrna liga s tekmami prvega kroga začela 28. maja, nato pa si bodo obračuni sledili ob sredah in koncih tedna, in sicer 1. junija in 4. ali 5. junija, prve povratne tekme bodo 11. ali 12. junija. Četrti in peti krog tekmovanja bosta 11. oziroma 12. junija ter 15. junija. Zaključni turnir najboljših štirih ekip bo 25. in 26. junija, organizator za zdaj še ni znan.

Slovenke bodo dobile tekmice 7. decembra v Luksemburgu, evropska zveza pa bo skupine sestavila na podlagi evropske lestvice, na kateri so Rozmanove varovanke trenutno 23., so sporočili iz OZS. V zlato evropsko ligo se bodo uvrstile le zmagovalke srebrne lige. Razpored kvalifikacij za evropsko prvenstvo prav tako še ni znan.