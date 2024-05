Slovenske odbojkarice izgubile s Špankami

Slovenke v prvem nizu nikakor niso našle odgovora na špansko igro, saj so gostje že na začetku povedle s 5:0. Njihova najvišja prednost je znašala sedem točk pri izidu 6:13. Pri izidu 13:19 je bilo jasno, da bodo Slovenke niz težko dobile in Španke so na koncu slavile s 25:16.

Drugi niz so Slovenke začele precej bolje in nekajkrat vodile tudi za štiri točke. Španke so prvič povedle pri izidu 17:16 in nato vodstva do konca niza izpustile iz rok. Niz se je nato končal s 25:22 v korist Špank.

Podobna zgodba kot v prvem se je odvijala tudi v tretjem nizu, v katerem so Španke spet povedle z osmimi točkami prednosti (7:15). Slovenke so špansko prednost znižale na pet točk, a jasno je bilo, da bodo niz težko spreobrnile v svojo korist. Španke so v končnici povedle z desetimi točkami prednosti (12:22). Niz so nato dobile s 25:13.

Slovenke se bodo v Mariboru pomerile še s Češko, in sicer v nedeljo.