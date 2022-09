Slovenske odbojkarice na EP potujejo brez poraza v kvalifikacijah

Na servis Milošičeve so Slovenke prišle do serije točk za vodstvo s 6:3, napad Zatkovičeve in as Šiftarjeve sta gostiteljice popeljala do 9:5. Po točki Milošičeve s prvega tempa za 13:8 se je gruzijski selektor Sulkhani Akhvlediani odločil za odmor, po njem so se njegove igralke približale na 13:11, a dva asa Lorber Fijokove za 17:11 sta gostujočo klop prisilila v novo prekinitev. A naša dekleta so nadaljevala v enakem ritmu in si z napadi Šiftarjeve in Zatkovičeve zagotovila mirno končnico (21:15). Po dobri obrambi Mazejeve je bila ob mreži uspešna še Lorber Fijokova, zaključno žogo pri 24:16 je z varanjem zagotovila Pogačarjeva, niz je pri 25:18 s še eno točko zaključila Lorber Fijokova.

Drugi niz je Bonitta začel z enako postavo, le da je namesto Šiftarjeve priložnost za dokazovanje dobila Maša Pucelj, ki je bila ob Zatkovičevi zaslužna za prvo vodstvo Slovenije pri 4:3, prispevala pa je tudi napad za 7:4 in as za 8:4. Velikonja Grbac je prebila blok Gruzijk za 11:7, Pucljeva za 13:8, a so se gostje na račun neizkoriščenih napadov naših nato približale na 14:12. A Pucljeva je nanizala še eno točko, po napaki gruzijske vrste pa je Akhvlediani pri 16:12 reagiral s prekinitvijo. Sledila sta še dva napada Velikonje Grbac, v gostujoči vrsti pa so znova poizkusili z menjavami, ki pa niso zmedle Pucljeve, ki je vknjižila še en as za 19:12, nov as pa je sledil pri 21:12. V končnici je dobro napadala še Lorber Fijokova, ki je priborila tudi zaključno žogo pri 24:15, drugo je izkoristila Eva Zatkovič.