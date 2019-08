Z uvrstitvijo v osmino finala evropskega prvenstva so Slovenke spisale najimenitnejše poglavje naše ženske odbojke. V nedeljo, 1. septembra, lahko svetovne podprvakinje do 23 let naredijo še korak naprej. Če bodo zmanjšale število napak, Nemke nikakor niso nepremagljive. Morda celo zgodovinski obračun za slovensko žensko odbojko se začne ob 17.50, tudi s prenosom na Kanalu A in VOYO.