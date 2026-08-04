Slovenske odbojkarice od leta 2027 v elitni Ligi narodov

"Ne najdem pravih besed, s katerimi bi opisal svoje trenutne občutke," je v uvodnem odzivu po prejemu informacije, da bo z dekleti od prihodnjega poletja nastopil med žensko odbojkarsko elito v Ligi narodov, dejal vzhičeni selektor Alessandro Orefice .

To je nova potrditev kakovostnega dela v minulih letih in obenem dokaz, da je slovenska ženska odbojka na pravi poti uresničitve dolgo začrtanih (jasnih) ciljev o prehodu v družbo najboljših odbojkarskih selekcij na svetu.

"To je dokaz, da smo v zadnjih dveh letih in pol, kolikor sem del tega izjemnega projekta, storili veliko korakov naprej in omogočili tem izjemnim športnicam, da pokažejo svoj razkošen talent. Vesel sem in počaščen, da nam je že letos uspel veliki met z uvrstitvijo v Ligo narodov," je dodal italijanski strokovnjak na slovenski klopi.

Tudi kapetanka izbrane vrste Saša Planinšec ni skrivala navdušenja nad dejstvom, da bo z reprezentančnimi soigralkami od prihodnjega leta del elite. "Izjemno sem ponosna na nas, da smo si kljub velikemu razočaranju ob porazu v finalu s Švedinjami v evropski ligi že letos uspele zagotoviti nastope v Ligi narodov. To je velika stvar za slovensko (žensko) odbojko in obenem tudi velika obveznost za še bolj predano delo v prihodnje," pa je povedala kapetanka Planinšec.