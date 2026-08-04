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Odbojka

Slovenske odbojkarice od leta 2027 v elitni Ligi narodov

Ljubljana, 04. 08. 2026 11.34 pred 6 dnevi 1 min branja 3

Avtor:
A.V.
Slovenija vs Švedska

S sedeža Svetovne odbojkarske zveze (FIVB) so sporočili izjemno novico, da so si slovenske odbojkarice kljub bolečemu porazu v finalu letošnje izvedbe evropske lige proti Švedski uspele zagotoviti tako želene nastope v elitni Ligi narodov v naslednjem letu.

To je nova potrditev kakovostnega dela v minulih letih in obenem dokaz, da je slovenska ženska odbojka na pravi poti uresničitve dolgo začrtanih (jasnih) ciljev o prehodu v družbo najboljših odbojkarskih selekcij na svetu.

"Ne najdem pravih besed, s katerimi bi opisal svoje trenutne občutke," je v uvodnem odzivu po prejemu informacije, da bo z dekleti od prihodnjega poletja nastopil med žensko odbojkarsko elito v Ligi narodov, dejal vzhičeni selektor Alessandro Orefice.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"To je dokaz, da smo v zadnjih dveh letih in pol, kolikor sem del tega izjemnega projekta, storili veliko korakov naprej in omogočili tem izjemnim športnicam, da pokažejo svoj razkošen talent. Vesel sem in počaščen, da nam je že letos uspel veliki met z uvrstitvijo v Ligo narodov," je dodal italijanski strokovnjak na slovenski klopi.

Tudi kapetanka izbrane vrste Saša Planinšec ni skrivala navdušenja nad dejstvom, da bo z reprezentančnimi soigralkami od prihodnjega leta del elite. "Izjemno sem ponosna na nas, da smo si kljub velikemu razočaranju ob porazu v finalu s Švedinjami v evropski ligi že letos uspele zagotoviti nastope v Ligi narodov. To je velika stvar za slovensko (žensko) odbojko in obenem tudi velika obveznost za še bolj predano delo v prihodnje," pa je povedala kapetanka Planinšec.  

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KOMENTARJI3

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RUBEŽ
04. 08. 2026 17.15
Bravo punce, bravo vodstvo. No, še en dokaz na moje izjave; marsikatera panožna zveza se lahko zgleduje po OZS. Čestitke.
Odgovori
0 0
Tomaz Korosec
04. 08. 2026 13.56
Pa še najlepše so !
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+2
2 0
jezenslovenec
04. 08. 2026 13.16
Čestitke.
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+6
6 0
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