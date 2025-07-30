Slovenske odbojkarice odločno nad Estonke in Izraelke

Pred slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco sta zadnji kvalifikacijski tekmi za nastop na evropskem prvenstvu, ki bo prihodnje leto na Češkem in Švedskem ter v Turčiji in Azerbajdžanu. Najprej se bo v soboto ob 16. uri v Tallinnu pomerila z Estonijo, v sredo pa jo ob 18. uri v Strumici v Severni Makedoniji čaka še zadnja tekma proti Izraelu.

Slovenska odbojkarska reprezentanca FOTO: OZS

Slovenske reprezentantke so na lanskih avgustovskih uvodnih dveh domačih tekmah zanesljivo premagale tekmice iz Estonije in Izraela s 3:0 ter so na lepi poti, da si zagotovijo četrti nastop na celinskem tekmovanju po letih 2015, 2019 in 2023. Slovenske odbojkarice v sproščenem vzdušju pričakujejo bližnji kvalifikacijski tekmi. Eden zadnjih treningov pred odhodom na Baltik se je začel v šaljivem tonu in z igro "Ciao Ale", kar pomeni, da mora italijanski strateg na slovenski klopi Alessandro Orefice prepoznati identiteto svojih varovank, medtem ko je s hrbtom obrnjen proti njim.

"Kvalifikacije za EP 2026 imajo posebno formulo. Lani avgusta smo tako igrali uvodni dve tekmi, leto kasneje nas čakata še zadnji dve. Vse skupaj je malce nenavadno, a mi smo pripravljeni. Na lanskih dveh tekmah iz različnih razlogov nismo igrali z najboljšo zasedbo, a na obeh zanesljivo zmagali, kar je naš cilj tudi na zadnjih dveh tekmah. Na njih si želimo zagotoviti vozovnico za nastop na evropskem prvenstvu," je uvodoma dejal 40-letni Orefice. "Tekmi v Tallinnu in Strumici nikakor ne bosta lahki, dodatne skrbi pa nam povzroča tudi dolgo in naporno potovanje. A najbolj pomembno je, da nimamo resnejših zdravstvenih težav, na obeh tekmah bomo nastopili v polni postavi. Moje varovanke so po zaslugi našega strokovnega štaba zelo dobro telesno pripravljene in nared za tekmice, ki imajo nekaj sijajnih posameznic, v celoti pa nam niso enakovredne," je še na koncu dodal italijanski odbojkarski strokovnjak.

Mija Šiftar FOTO: OZS