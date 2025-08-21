Slovenske odbojkarice optimistične pred zgodovinskim SP

Slovenske odbojkarice nestrpno pričakujejo obračun z aktualnimi olimpijskimi podprvakinjami, s katerimi so se nazadnje srečale v kvalifikacijah za olimpijske igre leta 2023 in jim odvzele en niz. "Tekmovalna dvorana je odlična. Včeraj smo ekipo pripravljali na igro šest na šest, današnji trening pa je bil zato bolj intenziven. Za nami je dober trening, takšen, kot smo ga potrebovali, da igramo našo odbojko. Seveda še prihaja do nekaj nihanj v igri, vendar to je normalno," je za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal selektor Slovenije Alessandro Orefice.

"Naš prvi cilj proti ZDA bo zagotovo pritisk s servisom, da bomo kar se da agresivni že na devetmetrski razdalji. Sprejemalke na drugi strani bomo poskusili čim bolj distancirati od mreže. Potrebno bo prikazati veliko strasti v napadu, da bomo našli dobre rešitve in uspešno zaključevali," je dejal strateg.

Podobno razmišlja tudi podajalka Eva Pavlović Mori, ki meni, da bo odločilno predvsem to, kako se bodo s soigralkami odzvale na prvi nastop takšnega formata. "Občutki po drugem treningu so super. Danes smo odigrali še trening tekmo z reprezentanco Kanade in jutri gremo zagotovo na zmago," pa je dodala Emi Jurič.

V skupinskem delu Slovenijo čakata še dvoboja s Čehinjami, ki so navduševale v letošnji Ligi narodov, in Argentinkami, ki na svetovni lestvici zasedajo 17. mesto, za seboj pa imajo izjemen niz 12 zaporednih zmag, nazadnje so izgubile julija lani prav proti Češki. Cilj Slovenije je osvojitev enega od prvih dveh mest v skupini in s tem napredovati med 16 najboljših reprezentanc. Svetovno prvenstvo bo potekalo v Bangkoku, Phuketu, Chiang Maiju in Nakhon Ratchasimi.