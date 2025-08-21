Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Odbojka

Slovenske odbojkarice optimistične pred zgodovinskim SP

Nakhon Ratchasima, 21. 08. 2025 17.35 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
1

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je dan pred zgodovinskim prvim nastopom na svetovnih prvenstvih opravila prvi trening v tekmovalni dvorani Chatchai na Tajskem, kjer jih v petek čaka obračun z ZDA.

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca
Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca FOTO: Aljoša Kravanja

Slovenske odbojkarice nestrpno pričakujejo obračun z aktualnimi olimpijskimi podprvakinjami, s katerimi so se nazadnje srečale v kvalifikacijah za olimpijske igre leta 2023 in jim odvzele en niz. "Tekmovalna dvorana je odlična. Včeraj smo ekipo pripravljali na igro šest na šest, današnji trening pa je bil zato bolj intenziven. Za nami je dober trening, takšen, kot smo ga potrebovali, da igramo našo odbojko. Seveda še prihaja do nekaj nihanj v igri, vendar to je normalno," je za Odbojkarsko zvezo Slovenije dejal selektor Slovenije Alessandro Orefice.

"Naš prvi cilj proti ZDA bo zagotovo pritisk s servisom, da bomo kar se da agresivni že na devetmetrski razdalji. Sprejemalke na drugi strani bomo poskusili čim bolj distancirati od mreže. Potrebno bo prikazati veliko strasti v napadu, da bomo našli dobre rešitve in uspešno zaključevali," je dejal strateg.

Podobno razmišlja tudi podajalka Eva Pavlović Mori, ki meni, da bo odločilno predvsem to, kako se bodo s soigralkami odzvale na prvi nastop takšnega formata. "Občutki po drugem treningu so super. Danes smo odigrali še trening tekmo z reprezentanco Kanade in jutri gremo zagotovo na zmago," pa je dodala Emi Jurič.

V skupinskem delu Slovenijo čakata še dvoboja s Čehinjami, ki so navduševale v letošnji Ligi narodov, in Argentinkami, ki na svetovni lestvici zasedajo 17. mesto, za seboj pa imajo izjemen niz 12 zaporednih zmag, nazadnje so izgubile julija lani prav proti Češki. Cilj Slovenije je osvojitev enega od prvih dveh mest v skupini in s tem napredovati med 16 najboljših reprezentanc. Svetovno prvenstvo bo potekalo v Bangkoku, Phuketu, Chiang Maiju in Nakhon Ratchasimi.

odbojka svetovno prvenstvo
Naslednji članek

Slovenci na pripravah brez Možiča, Kovačič spregovoril o ciljih na SP

Naslednji članek

Slovenke po zmagi nad Belgijo optimistično potujejo na svetovno prvenstvo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
AlojzBodre
21. 08. 2025 18.53
Se bojim da se na koncu ne bodo hotele rokovati z športnicami zda.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110