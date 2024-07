Slovenske odbojkarice optimistično vstopajo v nov kvalifikacijski cikel

Izraelke bodo prve tekmice 27. avgusta, dva dni pozneje bodo tam gostovale še Estonke. Kvalifikacijska obračuna bosta pomembna tudi za uvrstitev Slovenk na svetovni lestvici. Ta bo odločala o potnicah na svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto. Trenutno je Slovenija 27. in tako še ostaja v igri za zgodovinski prvi nastop na SP. Slovenke si bodo v kvalifikacijah skušale zagotoviti četrti nastop na evropskih prvenstvih po 2015, 2019 in 2023.

"Mislim, da smo vsi zelo, zelo motivirani za drugi del poletja. Imamo veliko bolj popolno ekipo kot maja, sicer nam še vedno manjka nekaj igralk, a se bomo morali osredotočiti na te, ki jih imamo na voljo. Motivacija je velika in pripravljeni bomo na kvalifikacijski tekmi, ki nas čakata avgusta, da bomo to ekipo pripeljali na evropsko prvenstvo 2026," je dejal slovenski selektor za Odbojkarsko zvezo Slovenije.

"Po kondicijskem delu priprav se bomo osredotočili predvsem na tehniko, a najprej bi rad vse skupaj začel in videl ekipo na igrišču. To je v tem trenutku zame najbolj pomembno," je še dodal Orefice.

Slovenske odbojkarice se bodo v pripravah po dvakrat pomerile z Madžarkami, Belgijkami in Romunkami. Prvi pripravljalni tekmi proti madžarski zasedbi bodo odigrale 2. in 3. avgusta v Črnučah, kjer bodo 9. in 10. avgusta gostovale še Belgijke, zadnji preizkus forme pa bodo imele Slovenke 16. in 17. avgusta na obračunih z Romunkami.