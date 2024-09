Slovenske odbojkarice po Izraelu nadigrale še Estonijo

Slovenke so v torek kvalifikacije začele s suvereno zmago proti Izraelkam (3:0) in po drugi zmagi v prvem delu kvalifikacij s šestimi točkami zasedajo prvo mesto v skupini C. Izraelke so po uvodni zmagi nad Estonkami (3:1) druge s tremi točkami, Estonke pa ostajajo brez.

Varovanke italijanskega stratega Alessandra Oreficeja , ki je lansko reprezentančno sezono presedel prav na klopi Estonije, so tekmice v letošnji zlati evropski ligi v Rakvereju že premagale s 3:0. Danes so bile v uvodu dvoboja nekoliko nervozne, a ko so se sredi prvega niza ogrele, so hitro prevzele pobudo. Drugi in tretji niz sta zanesljivo pripadla Slovenkam za slavje z enakim izidom kot v zlati ligi.

Slovenke v začetku dvoboja niso delovale najbolj zbrano, v igri točko po točko so bile Estonke tiste, ki so nekajkrat povedle. Slovenke so se le ogrele sredi niza in pobegnile na tri točke prednosti. Še bolje so igrale v zaključku niza, ko so povedle s +5 in do konca zadržale prednost.

Drugi niz so Slovenke začele precej odločneje s hitrim vodstvom 8:2. Tudi v nadaljevanju pa Estonke niso zmogle slediti tempu Slovenk, ki so prednost ob koncu niza povišale na devet točk za zelo prepričljiv drugi niz in vodstvo 2:0. Tretji je minil bolj ali manj v istem slogu, Slovenke so prišle do hitrega vodstva (6:2), prednost pa višale v nadaljevanju, ko so prišle do +7. Estonke so se vmes sicer približale na tri točke, to je pa tudi vse kar so jim Slovenke dopustile.