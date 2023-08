Slovenske odbojkarice po porazu z Ukrajinkami brez zaključnih bojev

Ukrajinke so bile pred tekmo favoritinje, predvsem ker so na prvenstvu v Gentu gladko premagale gostiteljice Belgijke. A sam začetek tekme je pokazal, da Slovenke niso brez možnosti. Po gladko dobljenem prvem nizu, v katerem so imele nekaj težav le ob koncu, so imele svoje priložnosti tudi v drugem in tretjem, a jih niso izkoristile, za kar je v prvi vrsti kriva nezbranost v končnicah. Oba omenjena niza so izgubile ob koncu, ko so storile nekaj nepotrebnih in tudi nesrečnih napak.

V drugem nizu se je Iza Mlakar pri izidu 23 : 23 dotaknila mreže, tekmice so nato izkoristile že prvo zaključno žogo, v tretjem nizu pa so Slovenke preveč oklevale s servisom, nepotrebno izgubile točko, nato pa prejele še as. Z zaostankom 1 : 2 je že bilo jasno, da za napredovanje nimajo več možnosti. Tako je padlo tudi nekaj motiva, kar so Ukrajinke v četrtem nizu znale izkoristiti.