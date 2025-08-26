Svetli način
Odbojka

Slovenke v osmini finala: Pokazale smo, kam spadamo

Nakhon Ratchasima, 26. 08. 2025 16.00 | Posodobljeno pred 32 minutami

Avtor
A.M. , STA
Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je na svojem prvem svetovnem prvenstvu uvrstila v osmino finala. Slovenke so v zadnjem krogu skupinskega dela premagale Argentino s 3:0 in za napredovanje potrebovale zmago Američank proti Čehinjam. Želje so se uresničile, olimpijske podprvakinje so tekmo dobile s 3:0.

  • Nika Milošič o uvrstitvi v osmino finala
    00:59
    Nika Milošič o uvrstitvi v osmino finala
  • Eva Pavlović Mori o uvrstitvi v osmino finala
    00:25
    Eva Pavlović Mori o uvrstitvi v osmino finala
  • Alessandro Orefice po zmagi nad Argentino
    01:15
    Alessandro Orefice po zmagi nad Argentino
  • Eva Pavlović Mori po zmagi nad Argentino
    00:28
    Eva Pavlović Mori po zmagi nad Argentino
  • Kapetanka Saša Planinšec po zmagi nad Argentino
    00:24
    Kapetanka Saša Planinšec po zmagi nad Argentino

S tem so se Slovenke na zgodovinskem prvem svetovnem prvenstvu kot drugouvrščene v skupini D uvrstile v osmino finala. "Neverjetno, dosegli smo to, kar smo si zadali. Na pripravah smo garali, da se uvrstimo v osmino finala, in to nam je uspelo. Upam, da smo Sloveniji pokazali, kam spadamo," je v prvi izjavi za javnost po zagotovitvi vstopnice za osmino finala povedala Eva Pavlović Mori.

Slovenke čaka obračun z zmagovalkami skupine E. To bodo bodisi Turkinje bodisi Kanadčanke, ki so si že zagotovile nastop med 16 najboljšimi, v sredo pa se bodo pomerile še za prvo mesto v skupini. Na lestvici Mednarodne odbojkarske zveze so Turkinje šeste, Kanadčanke pa 12. "Ni pomembno, kdo bo stal nasproti, koncentriramo se nase," je še dodala slovenska organizatorka.

In kako so slovenske reprezentantke pospremile tekmo, ki jim je prinesla osmino finala? "Pogledale smo jo v jedilnici, zelo smo navijale za ZDA. Sreča je bila na naši strani in smo naprej. Neizmerno smo vesele, dokazale smo, kdo smo," je dejala Nika Milošič in dodala, da želijo v nadaljevanju prvenstva dokazati, da si izločilnih bojev niso zagotovile po naključju.

ZDA - Slovenija
ZDA - Slovenija FOTO: OZS

Slovenke, ki jih s klopi vodi italijanski strokovnjak Alessandro Orefice, so v prvem krogu skupinskega dela izgubile proti ZDA z 1:3 v nizih, a prikazale zavidljivo raven odbojke predvsem v prvih treh nizih. Nato je sledil obračun proti Čehinjam, na katerem so kapetanka Saša Planinšec in soigralke že vodile z 2:0 v nizih, nato pa so tekmice pripravile popoln preobrat in slavile s 3:2.

Toda točka proti Čehinjam je pomenila, da imajo Slovenke še realne možnosti za napredovanje, saj je Argentina v prvem krogu premagala Češko. Slovenke so potrebovale zmago vsaj s 3:1 v nizih, a ob slavju niso oddale niti enega, s čimer so se pomaknile na drugo mesto na lestvici in čakale na razplet zadnje tekme skupine D.

Preberi še Planinšec: Izjemno ponosna sem na to ekipo in upam, da se nam izide

Američanke zanesljivo ugnale Čehinje

Olimpijske podprvakinje so v prvem nizu zaostajale že z 2:7, se vrnile, a tudi ob koncu nadoknadile štiri točke razlike (13:17) za vodstvo v nizih. V drugem začetnih težav ni bilo, odločila pa je sredina niza, ko so ZDA povedle s 17:11 in niz dobile s 25:20. Tretji niz je bil še najbolj prepričljivo na strani Američank, ki so hitro povedle s 5:1 in nato nadzorovale potek dvoboja. Po zadnji točki za 25:15 je bilo jasno, da so severnoameriške predstavnice pomagale tudi Sloveniji ob njenem premiernem nastopu na SP in zgodovinski uvrstitvi v osmino finala.

Slovenke se bodo iz Nakhon Ratchasime preselile v Bangkok, kjer jih dvoboj osmine finala čaka v ponedeljek, 1. septembra. Ta bo na sporedu bodisi ob 12. uri bodisi ob 15.30.

KOMENTARJI (10)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
borjac
26. 08. 2025 17.24
+1
Bravooooo Slovenke , čestitke trenerju in kompletnemu strokovnemu štabu !!!!
ODGOVORI
1 0
Slovenska pomlad
26. 08. 2025 16.57
+3
D'best
ODGOVORI
3 0
Voly
26. 08. 2025 16.57
+5
Bravo Slovenke! Pokazale ste, da ste pogumne, borbene, načelne, moralne in z empatijo. Vaša drža na in izven igrišča je za vzor! Moj poklon!
ODGOVORI
5 0
Napredni
26. 08. 2025 16.54
+7
Bravo, ni popuščanja 🇸🇮🇸🇮🇸🇮
ODGOVORI
7 0
aloaloalo
26. 08. 2025 16.38
+1
... a tista 4- so sigurno prijatelji...
ODGOVORI
1 0
M_teoretik
26. 08. 2025 16.38
+4
Bravo dečve!!
ODGOVORI
6 2
HeavyDxxx
26. 08. 2025 16.36
-1
A to so antisemitke?
ODGOVORI
4 5
G. Papež
26. 08. 2025 16.27
+3
Bravo dekleta in pogumno naprej💪💪💪
ODGOVORI
8 5
Jasmin Suljic
26. 08. 2025 16.57
+1
Ti ki so dali negativno oceno verjetno sodijo v podmladek SDS, idejni guru Zver v boju proti satanizmu
ODGOVORI
2 1
Eos_5
26. 08. 2025 16.18
+2
Bravo.
ODGOVORI
8 6
Divji petelin
26. 08. 2025 16.14
+2
Odlično 😃
ODGOVORI
8 6
