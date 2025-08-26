Slovenke v osmini finala: Pokazale smo, kam spadamo

S tem so se Slovenke na zgodovinskem prvem svetovnem prvenstvu kot drugouvrščene v skupini D uvrstile v osmino finala. "Neverjetno, dosegli smo to, kar smo si zadali. Na pripravah smo garali, da se uvrstimo v osmino finala, in to nam je uspelo. Upam, da smo Sloveniji pokazali, kam spadamo," je v prvi izjavi za javnost po zagotovitvi vstopnice za osmino finala povedala Eva Pavlović Mori.
Slovenke čaka obračun z zmagovalkami skupine E. To bodo bodisi Turkinje bodisi Kanadčanke, ki so si že zagotovile nastop med 16 najboljšimi, v sredo pa se bodo pomerile še za prvo mesto v skupini. Na lestvici Mednarodne odbojkarske zveze so Turkinje šeste, Kanadčanke pa 12. "Ni pomembno, kdo bo stal nasproti, koncentriramo se nase," je še dodala slovenska organizatorka.
In kako so slovenske reprezentantke pospremile tekmo, ki jim je prinesla osmino finala? "Pogledale smo jo v jedilnici, zelo smo navijale za ZDA. Sreča je bila na naši strani in smo naprej. Neizmerno smo vesele, dokazale smo, kdo smo," je dejala Nika Milošič in dodala, da želijo v nadaljevanju prvenstva dokazati, da si izločilnih bojev niso zagotovile po naključju.
Slovenke, ki jih s klopi vodi italijanski strokovnjak Alessandro Orefice, so v prvem krogu skupinskega dela izgubile proti ZDA z 1:3 v nizih, a prikazale zavidljivo raven odbojke predvsem v prvih treh nizih. Nato je sledil obračun proti Čehinjam, na katerem so kapetanka Saša Planinšec in soigralke že vodile z 2:0 v nizih, nato pa so tekmice pripravile popoln preobrat in slavile s 3:2.
Toda točka proti Čehinjam je pomenila, da imajo Slovenke še realne možnosti za napredovanje, saj je Argentina v prvem krogu premagala Češko. Slovenke so potrebovale zmago vsaj s 3:1 v nizih, a ob slavju niso oddale niti enega, s čimer so se pomaknile na drugo mesto na lestvici in čakale na razplet zadnje tekme skupine D.
Američanke zanesljivo ugnale Čehinje
Olimpijske podprvakinje so v prvem nizu zaostajale že z 2:7, se vrnile, a tudi ob koncu nadoknadile štiri točke razlike (13:17) za vodstvo v nizih. V drugem začetnih težav ni bilo, odločila pa je sredina niza, ko so ZDA povedle s 17:11 in niz dobile s 25:20. Tretji niz je bil še najbolj prepričljivo na strani Američank, ki so hitro povedle s 5:1 in nato nadzorovale potek dvoboja. Po zadnji točki za 25:15 je bilo jasno, da so severnoameriške predstavnice pomagale tudi Sloveniji ob njenem premiernem nastopu na SP in zgodovinski uvrstitvi v osmino finala.
Slovenke se bodo iz Nakhon Ratchasime preselile v Bangkok, kjer jih dvoboj osmine finala čaka v ponedeljek, 1. septembra. Ta bo na sporedu bodisi ob 12. uri bodisi ob 15.30.
