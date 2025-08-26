Slovenke v osmini finala: Pokazale smo, kam spadamo

S tem so se Slovenke na zgodovinskem prvem svetovnem prvenstvu kot drugouvrščene v skupini D uvrstile v osmino finala. "Neverjetno, dosegli smo to, kar smo si zadali. Na pripravah smo garali, da se uvrstimo v osmino finala, in to nam je uspelo. Upam, da smo Sloveniji pokazali, kam spadamo," je v prvi izjavi za javnost po zagotovitvi vstopnice za osmino finala povedala Eva Pavlović Mori.

Slovenke čaka obračun z zmagovalkami skupine E. To bodo bodisi Turkinje bodisi Kanadčanke, ki so si že zagotovile nastop med 16 najboljšimi, v sredo pa se bodo pomerile še za prvo mesto v skupini. Na lestvici Mednarodne odbojkarske zveze so Turkinje šeste, Kanadčanke pa 12. "Ni pomembno, kdo bo stal nasproti, koncentriramo se nase," je še dodala slovenska organizatorka.

In kako so slovenske reprezentantke pospremile tekmo, ki jim je prinesla osmino finala? "Pogledale smo jo v jedilnici, zelo smo navijale za ZDA. Sreča je bila na naši strani in smo naprej. Neizmerno smo vesele, dokazale smo, kdo smo," je dejala Nika Milošič in dodala, da želijo v nadaljevanju prvenstva dokazati, da si izločilnih bojev niso zagotovile po naključju.