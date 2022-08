Slovenske odbojkarice s 3:0 ugnale severne sosede

Slovenke so prepričljivo odigrale le drugi niz. V prvem so si zgodaj zagotovile tri točke naskoka in te prednosti niso več izpustile iz rok. V zadnjem nizu pa je vse kazalo na avstrijsko zmago, saj so gostje vodile že s 24:17, a so domače odbojkarice nepričakovano zmogle preobrat.

V skupini D nastopajo še Azerbajdžanke in Gruzijke, prve pa so se danes v uvodnem nastopu veselile zmage s 3:0 v nizih.