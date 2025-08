Slovenske odbojkarice s pol moči opravile z Estonkami

Slovenke so v Estonijo prišle v vlogi favoritinj in to vlogo so brez težav tudi upravičile proti ekipi, ki je izgubila še tretjo tekmo v skupini. Gostje so si tako zagotovile nov nastop na EP, zadnjo tekmo kvalifikacij bodo izbranke selektorja Alessandra Oreficeja igrale sredi prihodnjega tedna v Strumici proti Izraelu.

Slovenske reprezentantke so na lanskih avgustovskih uvodnih dveh domačih tekmah zanesljivo premagale tekmice iz Estonije in Izraela s 3:0. Na EP so pred tem Slovenke igrale v letih 2015, 2019 in 2023. Gostje so silovito začele prvi niz, povsem prevladovale in povedle kar z 8:0, šele nato so domačinke dosegle svojo prvo točko. Tudi nadaljevanje je bilo povsem v znamenju Slovenk, tako da končnih 25:10 po asu Fatoumatte Sillah ni bilo nikakršno presenečenje.