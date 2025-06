Slovenske odbojkarice še do druge zmage v zlati ligi

Slovenke so dvoboj začele z isto postavo kot proti Madžarkam, le na mestu libera je priložnost dobila Katja Banko. Tako kot na prvi tekmi so imele Slovenke na začetku nekaj težav, največ na sprejemu, posledica tega je bila, da so zaostajale s 3:6. A so hitro ujele ritem, izenačile na 6:6, prvič pa povedle po asu Nike Milošič za izid 8:9. Mlada slovenska blokerka je bila nasploh prvo ime prvega niza, v njem je dosegla sedem točk, štiri z asi. Po izidu 16:19 je pokazala serijo odličnih servisov in poskrbela za šest zaporednih točk.

Milošič je selektor Alessando Orefice v drugem nizu poklical na klop, enako velja za Evo Zatković, nadomestili sta ju Mirta Velikonja Grbac in Polona Frelih. Niz je sicer imel podobni potek kot prvi, domače so povedle s 5:2, po dveh zaporednih asih pa je Slovenija prešla v vodstvo z 8:7. Azerbajdžanke so se nato še nekako držale do izida 17:20, z delnim izidom 4:1 so Slovenke prišle do zaključne žoge, drugo je izkoristila Frelih.