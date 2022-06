Slovenske odbojkarice še drugič poražene v srebrni evropski ligi

Slovenke so tekmo dobro začele, v prvem nizu so bile gostiteljicam enakovredne vse do izida 19:19, končnico pa niso odigrale, kot bi morale, če bi želele povesti. V drugem nizu je nato prišlo do razpada sistema, toda v tretjem so po zaostanku z 0:3 spet zaigrale bolje, toda vseeno ne dovolj, da bi bile vsaj blizu preobrata.