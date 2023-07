Slovenske odbojkarice še enkrat boljše od Grčije

Odbojkarice Slovenije so dobile še drugi medsebojni obračun proti grški selekciji v Hočah. Po sredini zmagi s 3:0 so bile tokrat boljše s 3:1 (22, -24, 18, 25). Skupno je bila to za Slovenke ob dveh neodločenih izidih že četrta zmaga na šestih medsebojnih tekmah v zadnjih dneh, štiri so odigrale v Grčiji.

icon-expand FOTO: OZS icon-chevron-left icon-chevron-right "V igri se še vedno vidi, da se malo iščemo. Pozna se nam tudi utrjenost, ampak mislim, da iz tekme v tekmo napredujemo. Imele smo zelo dober blok. Pred tekmo smo tudi pogledale video, trener nam je dal nekaj napotkov za tekmo in mislim, da smo se jih lepo držale. Preizkušale nove stvari, ki jih na prejšnjih tekmah še nismo uporabljale in s tem smo tudi razširile svojo igro. Z zmago sem zelo zadovoljna," je po tekmi dejala slovenska organizatorka igre Eva Pogačar. PREBERI ŠE Slovenke na štirih tekmah z Grkinjami potrdile, da je pot prava V slovenski vrsti je bila tokrat najučinkovitejša Maša Pucelj, dosegla je 18 točk, Eva Zatković jih je dodala 16, Saša Planinšec pa 14. Novo medsebojno tekmo bosta ekipi odigrali že v petek.