Slovenske odbojkarice se zavedajo turške kakovosti, a poudarjajo: 'Imamo svoje adute'

Slovenke so z odličnimi predstavami v skupinskem delu ženskega odbojkarskega mundiala močno opozorile nase. Ne le izjemna Fatoumatta Sillah, ki s svojimi "topovskimi" udarci ruši vse pred seboj, temveč tudi ostale reprezentantke, ki tvorijo izjemno homogeno celoto, kažejo zavidljivo raven odbojke.
V osmini finala se bodo naše junakinje pomerile z izjemno reprezentanco Turčije. Imena, kot so Eda Erdem, Ebrar Karakurt, Zehra Güne in naturalizirana Kubanka Melissa Teresa Vargas, dovolj zgovorno pričajo o kakovosti turške izbrane vrste, ki se ponaša s številnimi lovorikami. "Nasprotnik, ki nas čaka v osmini finala, do zdaj ni presenetil. Celotna naša ekipa je nekako živčno navdušena za to tekmo. Turčija je ekipa svetovnega formata, s takšnimi zasedbami pa se, z izjemo Amerike, še nismo srečale. Upam, da nam bo to prineslo dodatno motivacijo, da prikažemo najboljšo možno igro. Stopničko višje lahko naredimo s servisom, saj menim, da bi jim s tem lahko povzročile težave," pravi Eva Zatković, ki je na odločilni tekmi skupinskega dela proti Argentini prikazala odlično igro.
Izbranke selektorja Alessandra Oreficeja se sedaj selijo v tajsko prestolnico Bangkok, kjer bodo imele dovolj časa za taktično pripravo na slovitega tekmeca ter prilagoditev na mesto in dvorano. "Čakali smo na zadnjo tekmo med Turčijo in Kanado in zdaj vemo, da bo Turčija tista ekipa, s katero se bomo pomerili v osmini finala. Danes bomo dokončali analizo prejšnje tekme in začeli preučevati vse taktične vidike igre proti Turčiji. Do 1. septembra imamo še nekaj časa za pripravo, zato se bomo osredotočili nanje in na to, kaj lahko mi naredimo na igrišču, da odigramo svojo najboljšo odbojko proti odlični ekipi," pa je dejal italijanski strokovnjak na slovenski klopi in dodal:
"Turčijo dobro poznamo, imajo vrhunske igralke in zelo visoko raven igre, zato se moramo res temeljito pripraviti. Video analiza nam bo dala odgovore, ki jih potrebujemo. Menim, da bo ključ do uspeha naš servis. Moramo biti zelo agresivni s servisne črte in, kot vedno, potrpežljivi v dolgih izmenjavah. V vsaki situaciji moramo dati vse od sebe, biti močni v obrambi ter pogumni in odločni pri napadalnih akcijah."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.