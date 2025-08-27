Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Odbojka

Slovenske odbojkarice se zavedajo turške kakovosti, a poudarjajo: 'Imamo svoje adute'

Nakhon Ratchasima, 27. 08. 2025 17.07 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.V.
Komentarji
0

Slovenska ženska odbojkarska izbrana vrsta, ki je že z uvrstitvijo v izločilne boje ob svojem premiernem nastopu na svetovnem prvenstvu na Tajskem dosegla izjemen uspeh, se bo v osmini finala 1. septembra v Bangkoku pomerila z aktualno evropsko prvakinjo Turčijo. V našem taboru ne izobešajo vnaprej bele zastave in obljubljajo, da bodo favoriziranemu tekmecu skušali pokvariti načrte.

Slovenke so z odličnimi predstavami v skupinskem delu ženskega odbojkarskega mundiala močno opozorile nase. Ne le izjemna Fatoumatta Sillah, ki s svojimi "topovskimi" udarci ruši vse pred seboj, temveč tudi ostale reprezentantke, ki tvorijo izjemno homogeno celoto, kažejo zavidljivo raven odbojke.

V osmini finala se bodo naše junakinje pomerile z izjemno reprezentanco Turčije. Imena, kot so Eda Erdem, Ebrar Karakurt, Zehra Güne in naturalizirana Kubanka Melissa Teresa Vargas, dovolj zgovorno pričajo o kakovosti turške izbrane vrste, ki se ponaša s številnimi lovorikami. "Nasprotnik, ki nas čaka v osmini finala, do zdaj ni presenetil. Celotna naša ekipa je nekako živčno navdušena za to tekmo. Turčija je ekipa svetovnega formata, s takšnimi zasedbami pa se, z izjemo Amerike, še nismo srečale. Upam, da nam bo to prineslo dodatno motivacijo, da prikažemo najboljšo možno igro. Stopničko višje lahko naredimo s servisom, saj menim, da bi jim s tem lahko povzročile težave," pravi Eva Zatković, ki je na odločilni tekmi skupinskega dela proti Argentini prikazala odlično igro.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izbranke selektorja Alessandra Oreficeja se sedaj selijo v tajsko prestolnico Bangkok, kjer bodo imele dovolj časa za taktično pripravo na slovitega tekmeca ter prilagoditev na mesto in dvorano. "Čakali smo na zadnjo tekmo med Turčijo in Kanado in zdaj vemo, da bo Turčija tista ekipa, s katero se bomo pomerili v osmini finala. Danes bomo dokončali analizo prejšnje tekme in začeli preučevati vse taktične vidike igre proti Turčiji. Do 1. septembra imamo še nekaj časa za pripravo, zato se bomo osredotočili nanje in na to, kaj lahko mi naredimo na igrišču, da odigramo svojo najboljšo odbojko proti odlični ekipi," pa je dejal italijanski strokovnjak na slovenski klopi in dodal:

"Turčijo dobro poznamo, imajo vrhunske igralke in zelo visoko raven igre, zato se moramo res temeljito pripraviti. Video analiza nam bo dala odgovore, ki jih potrebujemo. Menim, da bo ključ do uspeha naš servis. Moramo biti zelo agresivni s servisne črte in, kot vedno, potrpežljivi v dolgih izmenjavah. V vsaki situaciji moramo dati vse od sebe, biti močni v obrambi ter pogumni in odločni pri napadalnih akcijah."

odbojka svetovno prvenstvo slovenska ženska reprezentanca osmina finala turčija
Naslednji članek

Čebulj o Eurobasketu: Slovenija vedno igra za medaljo

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1163