Slovenske odbojkarice se zavedajo turške kakovosti, a poudarjajo: 'Imamo svoje adute'

Slovenke so z odličnimi predstavami v skupinskem delu ženskega odbojkarskega mundiala močno opozorile nase. Ne le izjemna Fatoumatta Sillah, ki s svojimi "topovskimi" udarci ruši vse pred seboj, temveč tudi ostale reprezentantke, ki tvorijo izjemno homogeno celoto, kažejo zavidljivo raven odbojke.

V osmini finala se bodo naše junakinje pomerile z izjemno reprezentanco Turčije. Imena, kot so Eda Erdem, Ebrar Karakurt, Zehra Güne in naturalizirana Kubanka Melissa Teresa Vargas, dovolj zgovorno pričajo o kakovosti turške izbrane vrste, ki se ponaša s številnimi lovorikami. "Nasprotnik, ki nas čaka v osmini finala, do zdaj ni presenetil. Celotna naša ekipa je nekako živčno navdušena za to tekmo. Turčija je ekipa svetovnega formata, s takšnimi zasedbami pa se, z izjemo Amerike, še nismo srečale. Upam, da nam bo to prineslo dodatno motivacijo, da prikažemo najboljšo možno igro. Stopničko višje lahko naredimo s servisom, saj menim, da bi jim s tem lahko povzročile težave," pravi Eva Zatković, ki je na odločilni tekmi skupinskega dela proti Argentini prikazala odlično igro.