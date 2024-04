Slovenske odbojkarice sede na paralimpijske igre v Pariz

Na finalni tekmi se je odvijala prava drama. Po dveh nizih je bil izid poravnan. Tretji niz je s 25:22 pripadel Sloveniji, ki je naredila ključno razliko po izenačenju na 20. točki. V četrtem nizu so prevladovale Iranke, ki so hitro povedle s 5:0 in 12:3, nato tudi 23:11. Slovenija se je nato zbrala in približala na 23:24, a na koncu klonila. Tudi zadnji, odločilni niz se ni začel po slovenskih željah: Iranke so vodile. Pri 11:11 so jih Slovenke ujele, nato povedle s 13:12, zato so tekmice segle po minuti odmora. Ekipi sta bili še izenačeni na 13. točki, nato je Slovenija povedla s 14:13, preden je po servisu kapetanke Lene Gabršček s 15:13 dobila niz in s tem tudi vozovnico za v Pariz.

"Tudi na zadnji tekmi smo dokazali, da smo bili najboljša ekipa na tem turnirju. Lahko rečem le to: Slovenija prihaja na paralimpijske igre! Še enkrat čestitke dekletom, ker so verjela v to, kar delamo, in naše zamisli udejanjila na igrišču. Srečen sem, srečna je vsa ekipa. Upamo, da bomo dostojno zastopali Slovenijo v Parizu," je po zmagi povedal selektor Simon Božič.