Slovenske odbojkarice tretjič na evropskem prvenstvu

Tekma je sicer imela kar nekaj preobratov. Prvi niz so Slovenke dobile gladko, zanesljivo vodile tudi na začetku drugega, ki pa so ga na koncu izgubile. Potem ko so dobile tudi tretjega, je v četrtem kazalo, da bo potreben še peti niz, a ob koncu so varovanke Marca Bonitte povsem nadigrale tekmice in prišle do zmage, s tem pa ostale pri stoodstotnem izkupičku.

Slovenke so na servis Lorber Fijokove na začetku povedle z 9:0, niz pa zanesljivo pripeljale do konca, že prvo zaključno žogo je izkoristila Planinčeva. Ko so si na začetku drugega niza hitro opomogle po zaostanku 1:4 in povedle s 13:8, je bilo videti, da bodo zlahka prišle do zmage. A gostiteljice so pokazale, da znajo igrati, prišle do preobrata, s tem pa tudi do izenačenja 1:1.

Toda gostje so bile v nadaljevanju bolj zanesljive, dokaj gladko so prišle do novega vodstva. Toda preobratov še ni bilo konec, sredi niza so domače vodile že za devet točk, vendar so jih Slovenke predvsem po zaslugi servisov Lorber Fijokove ujele, v končnici pa pokazale manj nervoze in prišle do zmage.

Naslednjo tekmo bodo Slovenke odigrale v sredo, 7. septembra, ko bodo gostile Azerbajdžan, tekma bo tako bolj pomembna za gostje, ki do današnje tekme na treh obračunih niso izgubile niti niza.