Slovenske odbojkarice uspešno začele zlato evropsko ligo

Slovenke so slabo začele prvi niz, v katerem so zaostajale že z 9:18, a so se nato z delnim izidom 7:0 približale na zgolj dve točki zaostanka in nato v končnici niza strle tekmice.

V drugem nizu so bile Slovenke bile ves čas v vodstvu in ga dobile z prednostjo sedmih točk (25:18). Z enako razliko so slavile tudi v tretjem nizu.

V soboto jih ob 15. uri čaka še tekma z Ukrajino.