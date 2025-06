Slovenske odbojkarice začenjajo sezono v Bakuju

Varovanke italijanskega stratega na slovenski klopi so v sklopu priprav odigrale tudi tri testne tekme. Favorizirane Francozinje so v Toulousu ugnale s 3:0, nato so bile v Kranjski Gori s 3:1 boljše še od Hrvatic. S slednjimi so dan zatem izgubile z 0:3.

"Ta teden smo lahko dihali, prejšnji je bil fizično naporen. Načrtovali smo bolj fizičen pristop proti Hrvaški, saj smo želeli biti bolj sveži ta teden. Za nami je tako težak teden. Po dveh dneh počitka, ki smo ga res potrebovali po Franciji in klubskih sezonah, smo od ponedeljka znova v dvorani. Več delamo na kvaliteti, tehničnih podrobnostih in nadzorujemo počitek. Dobro delamo, te tri dni bolj na nas, v naslednjih bomo več na tekmicah," je danes po treningu dejal selektor Alessandro Orefice .

V lanski izvedbi je Orefice prvič sedel na slovenski klopi, Slovenke pa so na šestih tekmah zbrale eno zmago in pet porazov. Končna zmagovalka je bila na koncu Švedska. Slovenke imajo letos višja pričakovanja.

Drugi turnir letošnje zlate lige bodo Slovenke med 6. in 8. junijem igrale na Portugalskem, tam bodo tekmice Portugalke in Ukrajinke. Zadnji, tretji turnir bodo igrale doma v Velenju (13. - 15. junij), kjer se bodo merile še s Španijo in Grčijo. Zaključni turnir najboljše četverice bo v začetku julija na Švedskem.

"Odigrali smo dve dobri testni tekmi, kjer smo odigrali korektno in dobro odbojko, opravili smo svoje stvari. Delamo na treh, štirih zadevah, ki jih moramo opraviti zelo dobro. Po teh bomo rasli iz tekme v tekmo. Proti Hrvaški je bila prva tekma fizično lahkotnejša, bili smo utrujeni, smo pa več nadzorovali. Drugo tekmo igralke na parket niso prišle s pravim pristopom, kar mi ni bilo najbolj všeč. Zatem smo imeli dva prosta dneva, tako da so bile z mislimi že malo doma. A govoril sem z njimi, vemo, kako pomembno je igrati dve tekmi zapored," je še dodal italijanski strokovnjak. Slovenke bodo tudi ta vikend odigrale dve tekmi zapored.

"Ne morem verjeti, da je že toliko za nami, čas res hitro teče. Nismo imele dosti časa za pripravo na te tekme, tako da smo od samega začetka na polno začele priprave. Naporno je, ampak tako je tudi prav, saj imamo visoke cilje in nikoli se ne smemo zadovoljiti z dobrim. Čaka nas pomemben turnir, iz vsake tekme moramo potegniti največ, kar lahko v tem trenutku," je dejala Nika Milošič.

"Kot da bi nadaljevale delo od lani. Imele smo uspešne klubske sezone, to se je tudi pokazalo na treningih. Ko sem prišla, so bile punce že v polnem ritmu in ni bilo treba od začetka nekaj delati. Mislim, da smo pripravljene, upam pa, da pokažemo to, kar znamo in da se nam bo obrestovalo," pa je dodala Eva Pavlović Mori.

Devetindvajsetletna podajalka, ki se je z zamudo priključila soigralkam, saj je imela v Rusiji še klubske obveznosti, je dodala, da v poštev prideta zgolj zmagi. "Imeli smo dva dobra testa, pokazali kar znamo, pokazale so se tudi slabosti, ki jih moramo popravljati. Bolj smo bile zbrane na nas, tako da bomo zdaj videli, kako bo, ko se bomo fokusirale na nasprotnika. Verjamem, da če bomo poslušale trenerja in delale, kar pravi, nam more uspeti," je še dodala.