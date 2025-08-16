Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Odbojka

Slovenske odbojkarice v predzadnjem testu pred SP remizirale z Belgijkami

Ljubljana, 16. 08. 2025 20.18 | Posodobljeno pred 6 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , A.V. , N.M.
Komentarji
4

Slovensko žensko odbojkarsko reprezentanco čez nekaj dni čaka premierni nastop na svetovnem prvenstvu na Tajskem. Pred odhodom v Azijo so slovenske odbojkarice danes v Ljubljani odigrale prvo od dveh prijateljskih tekem proti Belgijkam. Danes sta reprezentanci odigrali štiri nize in se razšli z neodločenim izidom 2:2.

Za slovenskimi odbojkaricami je že dolgo poletje in več kot dva meseca reprezentančnih akcij. Junija so nastopile v evropski zlati ligi, nato pa v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2026 po zmagah s 3:0 nad Estonijo in Izraelom potrdile uvrstitev na turnir stare celine.

A največji izziv za varovanke italijanskega selektorja na slovenski klopi Alessandra Oreficeja šele prihaja, saj bodo med 22. avgustom in 7. septembrom Slovenke nastopile na svojem prvem svetovnem prvenstvu. V skupini D bodo igrale skupaj z ZDA, Češko in Argentino.

Po uspešnem končanem kvalifikacijskem ciklu so se slovenske odbojkarice v Ljubljani znova zbrale v ponedeljek in začele priprave na zaključni izziv poletja. Zadnji test pred odhodom v Nakhon Ratchasimo bosta prijateljski tekmi z Belgijo, ki je 14. reprezentanca sveta. Slovenke so 25.

Belgijke so danes po boljši končnici dobile prvi niz s 25:23. V drugem so Slovenke slavile po podaljšani igri s 26:24. Tretji niz je vnovič s 25:23 pripadel Belgijkam, Slovenke pa so z enakim izidom nato slavile v četrtem.

Slovenke bodo v nedeljo še enkrat igrale z Belgijo. Na Tajsko bodo odpotovale v ponedeljek zvečer, prvo tekmo na SP pa bodo odigrale 22. avgusta ob 14.30 proti olimpijskim podprvakinjam in sedmi reprezentanci sveta, ZDA.

odbojka slovenska ženska reprezentanca svetovno prvenstvo belgija prijateljska tekma
Naslednji članek

Odbojkarji znova zbrani, tudi tokrat brez Čebulja

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lenart Čaubi
16. 08. 2025 21.50
Izraelke so tak trepetale .
ODGOVORI
0 0
Tami69
16. 08. 2025 21.23
Rokovale so se po koncu tekme?
ODGOVORI
0 0
Rothschild1
16. 08. 2025 21.25
+2
Ne, Belgijke se nocejo rokovati s podporniki teroristov.
ODGOVORI
2 0
bodočipartizan
16. 08. 2025 21.03
Bravo punce!!!!
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089