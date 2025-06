Slovenske odbojkarice v pripravljalnem obračunu boljše od favorizirane Francije

V sklopu priprav na prvo akcijo reprezentančne sezone, evropsko zlato ligo, je slovenska izbrana vrsta v Toulousu odigrala dve pripravljalni tekmi proti domači izbrani vrsti. Na prvi tekmi so Slovenke s 3:0 presenetile in premagale favorizirane Francozinje, ki redno nastopajo v elitni ligi narodov, na svetovni in evropski lestvici pa zasedajo 19. oziroma sedmo mesto.

Zmaga pred 4000 gledalci je jasen dokaz, da so varovanke italijanskega selektorja na slovenski klopi Alessandra Oreficeja v odlični formi in na pravi poti, so še zapisali pri OZS.

Druga pripravljalna tekma, ki je bila prav tako odigrana v Toulousu, je potekala za zaprtimi vrati in imela drugačen namen. Takrat rezultat ni bil v ospredju, Orefice je priložnost ponudil tudi mlajšim igralkam. Ob vrnitvi v Kranjsko Goro je selektor dejal, da je z njihovim pristopom in prikazano igro zelo zadovoljen.

Po francoskem poglavju so se slovenske odbojkarice že vrnile na Gorenjsko, kjer nadaljujejo priprave. Naslednja preizkušnja jih čaka v četrtek, ko se bodo ob 18. uri v športni dvorani Vitranc v Kranjski Gori merile s Hrvaško.

Tekma bo pomemben del zaključnega pripravljalnega cikla pred začetkom zlate lige, ki se za Slovenke s prvim turnirjem začenja 31. maja v Bakuju. V uvodnem krogu jih čaka obračun z Azerbajdžanom.