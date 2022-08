Slovenske odbojkarice v Tbilisiju do tretje zmage v kvalifikacijah za EP

Na lestvici so Slovenke s tekmo več skočile na prvo mesto. Po dveh zmagah proti Avstriji (3:0, 3:2) imajo osem točk in so blizu uvrstitve na EP, ki bo prihodnje leto potekalo v Belgiji, Italiji, Estoniji in Nemčiji.

Na drugem mestu ima dve točki manj od slovenske izbrane vrste Azerbajdžan, ki je dvakrat premagal Gruzijo. Z osvojeno točko je na tretjem mestu Avstrija, brez pa je Gruzija na dnu v skupini D. V nedeljo bosta obračun tretjega kroga odigrali še reprezentanci Azerbajdžana in Avstrije. Slovenke so današnji dvoboj začele nekoliko zadržano, a se je hitro izkazalo, da je kakovostna razlika med izbranima vrstama velika. Po vodstvu domačink z 8:4, so varovanke Marca Bonitte z delnim izidom 10:2 hitro stvari postavile na svoje mesto. Čeprav so se Gruzijke enkrat še približale na točko zaostanka (13:14), dvomov o zmagi v prvem nizu ni bilo.