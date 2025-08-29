Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Odbojka

Slovenske odbojkarice vse bolj samozavestne pred obračunom s Turčijo

Bangkok, 29. 08. 2025 13.13 | Posodobljeno pred 57 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , A.V.
Komentarji
2

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca, ki te dni nastopa na svetovnem prvenstvu na Tajskem, je po uspešnem prvem delu tekmovanja v Nakon Ratčasimi danes prispela v Bangkok. Tam jo v ponedeljek ob 15.30 čaka osmina finala svetovnega prvenstva proti Turčiji. Slovenke so v tekmovalni dvorani v Bangkoku že opravile prvi trening.

Po torkovi zmagi nad Argentino (3:0) in uvrstitvi v osmino finala so slovenske odbojkarice v sredo še trenirale v Nakon Ratčasimi, v četrtek pa so že prispele v Bangkok.

Tam bodo do naslednje nedelje na sporedu izločilni boji. V petek bosta obračuna Nizozemska – Srbija in Japonska – Tajska, v soboto Italija – Nemčija in Poljska – Belgija, v nedeljo Kitajska – Francija in Brazilija – Dominikanska republika, v ponedeljek pa bo ob slovenskem obračunu prej še dvoboj med ZDA in Kanado.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Slovenske reprezentantke so po prihodu v Bangkok že imele priložnost, da preizkusijo tekmovalno dvorano. Po treningu je nekaj misli zbral italijanski strateg na slovenski klopi Alessandro Orefice. "Opravili smo prvi trening v Bangkoku in dvorana je res čudovita. Zelo prostorna je in zanimivo jo bo videti, ko bo polna navijačev," je sprva za Odbojkarsko zvezo Slovenije (OZS) dejal slovenski selektor.

"Trening je potekal dobro, zjutraj smo v Bangkok pripotovali z avtobusom, sama pot pa ni bila preveč naporna. Osredotočili smo se na igro šest na šest, serviranje, sprejemanje in podajanje. Začenjamo delati v smeri, ki jo predvidevamo za osmino finala. Ogledali smo si že nekaj situacij nasprotnic in nasploh bi rekel, da smo opravili dobro delo," je dodal Orefice.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po napornem urniku, polnem tekem, treningov in potovanj, bodo Slovenke petek izkoristile za počitek, je dodal 40-letni italijanski strateg: "Menim, da si morajo igralke tudi malo odpočiti in uživati v celotni izkušnji tekmovanja. Dan po zadnji tekmi smo namenili treningu, kar pomeni, da niso imele pravega počitka, zato je prav, da jim zdaj omogočimo čas za sprostitev in druženje."

V naslednjih dneh bo reprezentanca verjetno en trening opravila z reprezentanco Kanade, podobno kot v Nakon Ratčasimi. Kot razlog dodaja selektor: "Da ohranimo tekmovalni ritem pred pomembno tekmo." Sprejemalka Lorena Lorber Fijok je ob prihodu v Bangkok poudarila pozitivno vzdušje v slovenskem taboru: "Počasi se pripravljamo na Turčijo. Opravile smo prvi trening v tekmovalni dvorani, ki smo jo dobro spoznale, in že se veselimo prihodnjih dni."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Cilj uvodnega treninga je bil, da se spoznamo z dvorano, pri samem treningu pa smo se osredotočile predvsem na blok-obrambo in igro šest na šest. Trening ni bil dolg, a smo ga kakovostno izvedle," je še za OZS dejala Lorber Fijok.

odbojka svetovno prvenstvo slovenska ženska reprezentanca osmina finala turčija
Naslednji članek

Kapetan poudarja, da je prostora za napredek še veliko

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
galeon
29. 08. 2025 14.14
+1
Bi se lahko Dončič učil pri njih timske igre.
ODGOVORI
1 0
Kriss-slo
29. 08. 2025 14.09
Lepo vas prosm..en teden lahko igrajo
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189