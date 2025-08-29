Slovenske odbojkarice vse bolj samozavestne pred obračunom s Turčijo

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca, ki te dni nastopa na svetovnem prvenstvu na Tajskem, je po uspešnem prvem delu tekmovanja v Nakon Ratčasimi danes prispela v Bangkok. Tam jo v ponedeljek ob 15.30 čaka osmina finala svetovnega prvenstva proti Turčiji. Slovenke so v tekmovalni dvorani v Bangkoku že opravile prvi trening.

Po torkovi zmagi nad Argentino (3:0) in uvrstitvi v osmino finala so slovenske odbojkarice v sredo še trenirale v Nakon Ratčasimi, v četrtek pa so že prispele v Bangkok. Tam bodo do naslednje nedelje na sporedu izločilni boji. V petek bosta obračuna Nizozemska – Srbija in Japonska – Tajska, v soboto Italija – Nemčija in Poljska – Belgija, v nedeljo Kitajska – Francija in Brazilija – Dominikanska republika, v ponedeljek pa bo ob slovenskem obračunu prej še dvoboj med ZDA in Kanado.

Slovenske reprezentantke so po prihodu v Bangkok že imele priložnost, da preizkusijo tekmovalno dvorano. Po treningu je nekaj misli zbral italijanski strateg na slovenski klopi Alessandro Orefice. "Opravili smo prvi trening v Bangkoku in dvorana je res čudovita. Zelo prostorna je in zanimivo jo bo videti, ko bo polna navijačev," je sprva za Odbojkarsko zvezo Slovenije (OZS) dejal slovenski selektor. "Trening je potekal dobro, zjutraj smo v Bangkok pripotovali z avtobusom, sama pot pa ni bila preveč naporna. Osredotočili smo se na igro šest na šest, serviranje, sprejemanje in podajanje. Začenjamo delati v smeri, ki jo predvidevamo za osmino finala. Ogledali smo si že nekaj situacij nasprotnic in nasploh bi rekel, da smo opravili dobro delo," je dodal Orefice.

Po napornem urniku, polnem tekem, treningov in potovanj, bodo Slovenke petek izkoristile za počitek, je dodal 40-letni italijanski strateg: "Menim, da si morajo igralke tudi malo odpočiti in uživati v celotni izkušnji tekmovanja. Dan po zadnji tekmi smo namenili treningu, kar pomeni, da niso imele pravega počitka, zato je prav, da jim zdaj omogočimo čas za sprostitev in druženje." V naslednjih dneh bo reprezentanca verjetno en trening opravila z reprezentanco Kanade, podobno kot v Nakon Ratčasimi. Kot razlog dodaja selektor: "Da ohranimo tekmovalni ritem pred pomembno tekmo." Sprejemalka Lorena Lorber Fijok je ob prihodu v Bangkok poudarila pozitivno vzdušje v slovenskem taboru: "Počasi se pripravljamo na Turčijo. Opravile smo prvi trening v tekmovalni dvorani, ki smo jo dobro spoznale, in že se veselimo prihodnjih dni."

